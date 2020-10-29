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Путин отличился неадекватным поведением: момент сняли на видео

Москва, Четверг 29 октября 2020 16:45
Путин отличился неадекватным поведением: момент сняли на видео
Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Путин очень странно вел себя на публичном мероприятии в Москве

Владимир Путин отличился странным поведением на инвестиционном форуме в четверг, 29 октября. Президент РФ очень странно перекладывал бумаги с места на место, нервничал, и в целом вел себя довольно необычно.

На видео попал момент, когда Путин в течение минуты перекладывает с места на место бумаги, что лежат перед ним на столе, загибает и разгибает папку. При этом он настолько увлечен процессом, что забыл об окружении десятка видеокамер. Видео разместил журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

При этом в течение всего увлекательного процесса игры с папкой Путин делал вид, что якобы слушает спикера.

"Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления", - подписал журналист кадры.

Путин отличился странным поведением (видео: twitter.com/dimsmirnov175)

В комментариях пользователи сети высмеяли президента РФ, заподозрив его в старческом маразме:

  • "Деменция",
  • "Вот что бывает, когда мартышке дают сразу два банана!"
  • "Так он так же и управляет, только имитирует какую-то деятельность".

Ранее мы писали, что Путина оригинально поздравили с днем рождения в Киеве.

Также сообщалось, что Путина во второй раз включили в список номинантов на Нобелевскую премию.

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