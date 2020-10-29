Путин отличился неадекватным поведением: момент сняли на видео

Владимир Путин очень странно вел себя на публичном мероприятии в Москве
Владимир Путин отличился странным поведением на инвестиционном форуме в четверг, 29 октября. Президент РФ очень странно перекладывал бумаги с места на место, нервничал, и в целом вел себя довольно необычно.
На видео попал момент, когда Путин в течение минуты перекладывает с места на место бумаги, что лежат перед ним на столе, загибает и разгибает папку. При этом он настолько увлечен процессом, что забыл об окружении десятка видеокамер. Видео разместил журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
При этом в течение всего увлекательного процесса игры с папкой Путин делал вид, что якобы слушает спикера.
"Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления", - подписал журналист кадры.
Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020
Путин отличился странным поведением (видео: twitter.com/dimsmirnov175)
В комментариях пользователи сети высмеяли президента РФ, заподозрив его в старческом маразме:
Ранее мы писали, что Путина оригинально поздравили с днем рождения в Киеве.
Также сообщалось, что Путина во второй раз включили в список номинантов на Нобелевскую премию.