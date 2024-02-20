Пустые курорты, гибель животных и взрывы. Каким стал Крым за время аннексии РФ (фото)

До аннексии в 2014 году Крым - это переполненные пляжи, солнечные побережья, запах моря и пахлавы медовой в воздухе. 20 февраля 2014 года судьба полуострова изменилась. Сегодня курортные города выглядят совершенно противоположно.

Для подготовки материала использовались источники: Telegram-канал "Крымский ветер", Википедия, материалы Радио Свобода, фото и видео из открытых источников.

РБК-Украина (проект Styler) напоминает, как происходила аннексия полуострова Россией и рассказывает, как за это время изменились города и поселки в Крыму.

Как происходила аннексия

Захват Крымского полуострова армией РФ начался 20 февраля 2014 года. После бегства от власти Виктора Януковича в Крыму начались антиукраинские выступления.

23 февраля в Севастополе состоялся 20-тысячный митинг, на котором было принято решение не перечислять в Киев налоги, а городским главой провозгласили гражданина России Алексея Чалого.

Вскоре на въездах в Севастополь появились блокпосты и российские БТР-ы.

25 февраля перед Крымским парламентом заезжие и местные сепаратисты провели акции. Проукраинские силы также собрали многочисленный митинг, отсрочивший заседание крымского парламента, на котором как раз планировали рассмотреть вопрос о политическом будущем АР Крым.

В ответ в ночь на 27 февраля парламент и правительство Крыма захватили российские спецназовцы без опознавательных знаков и вывесили флаги РФ. В захваченное здание парламента оккупанты согнали часть депутатов и заставили принять решение о назначении референдума по статусу Крыма.

В тот же день была остановлена паромная переправа в Керчи и аэропорт "Бельбек" в Севастополе. Но сегодня аэропорт выглядит несколько иначе

Попадания в аэропорт "Бельбек" в Севастополе (фото: Telegram-канал "Крымский ветер")

Почти одновременно началось блокирование так называемыми зелеными человечками украинских военных частей, кораблей и объектов на полуострове.

Результаты референдума безусловно были сфальсифицированы. Он якобы собрал более миллиона заполненных бюллетеней, из которых 96% будто засвидетельствовали выбор "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ".

Природные ресурсы

Все, кому удалось побывать в Крыму, могут подтвердить, что там невероятная природа. Изо всех украинских краснокнижных видов на полуострове растет и живет около 40% видов растений и 60% животных.

Более того - 44 вида растений и 19 видов животных существуют только в Крыму и больше нигде в мире.

Однако деятельность оккупантов приводит к упадку природного наследия, говорит эколог Наталья Козбур.

Едва ли не самое негативное влияние оказывает строительство Керченского моста.

"Чтобы миновать проведение экологической экспертизы, Россия даже приняла специальное законодательство. Мост влечет загрязнение моря из-за движущегося им транспортом. Флора и фауна Азовского моря очень чувствительны к малейшим изменениям среды и оказалась под угрозой уничтожения. Это два краснокнижных вида дельфинов, несколько видов рыб, крабов и птиц, мигрирующих через Керченский пролив", - говорит Наталья.

Уникальный мир флоры Крыма (фото: открытые источники)

Другая проблема для флоры и фауны полуострова - это неприсущая милитаризация. Оккупанты размещают военные базы и склады, проводят обучение на заповедных территориях.

"Использование боеприпасов приводит к химическому загрязнению почв и воздуха. Территории полигонов превращены в абсолютно непригодные для хозяйственной деятельности площади. Наибольшее количество боеприпасов испытывают в море, это приводит к уничтожению животного и растительного мира, а также химическому загрязнению моря", - отмечает эксперт.

После проведения испытаний оружия земли заповедников оказались непригодными для выращивания растений или разведения животных.

Пока невозможно установить точную площадь всех полигонов. Однако известно, что только полигоны "Опук" и "Чауда" имеют общую площадь более 55 000 гектаров.

Проблемы с водой

Российская диктатура трактует аннексию полуострова как "возвращение Крыма домой". Но он не был очень ожидаемым гостем, ведь почти сразу в городах и селах началась гуманитарная катастрофа.

Основным источником поставок воды на момент начала оккупации был Северокрымский канал, который Украина перекрыла после аннексии. В результате имеем такую ситуацию:

в 2014 году по сравнению с периодом до оккупации потребление воды сократилось в пять раз. Потери из-за утечки, испарения и отбора составляют до 16 миллионов кубических метров.

из 140 000 гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось в эксплуатации 17 000, через год - 13 400 гектаров.

В октябре 2023 года, спустя несколько месяцев после подрыва Россией Каховской ГЭС, в Крыму снова заговорили о нехватке воды.

Политические заключенные

Россия легко заключает в тюрьму представителей других наций, если те вдруг не согласны с режимом. Так происходит почти 10 лет аннексии Крыма.

В общественной организации "Крым SOS" нам сообщили, что в настоящее время правозащитники говорят о почти 200 жертвах политически мотивированных преследований.

Процесс освобождения или обменов достаточно сложный, поскольку крымских политзаключенных считают гражданскими заложниками. Именно это усложняет переговоры.

"За 10 лет в процессе "обменов" из РФ удалось освободить только 8 крымских политзаключенных. Среди них Геннадий Афанасьев, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Евгений Панов, Владимир Балух, Эдем Бекиров. Заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народу Ахтему Чийгозу и Ильме Умерову удалось освободить в 2017 году благодаря посредничеству Реджепа Тайипа Эрдогана", - рассказали нам в пресс-службе ОО "Крым SOS".

С 2014 года еще 193 гражданина Украины находятся в местах несвободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования в Крыму. Политзаключенные находятся в СИЗО на полуострове или в колониях на территории РФ.

Деоккупация Крыма продолжается

С начала полномасштабного вторжения наши Вооруженные силы в целом пустили ко дну ряд крупных судов, катеров и даже подлодку РФ.

Первой целью ВМС Украины стала "Москва". Речь идет о крейсере, но и до настоящей еще немного осталось.

24 февраля 2022 года крейсер атаковал украинский гарнизон на острове Змеиный и предлагал военным сдаться. Именно тогда прозвучал молниеносный ответ, ставший крылатым изречением.

А уже 13 апреля крейсер "Москва" ушел под воду.

Крейсер "Москва" (фото: Википедия)

Большой десантный корабль "Саратов" участвовал в аннексии Крыма в 2014 году. 21 марта 2022 года судно прибыло в Бердянск для выгрузки техники и десанта.

Через три дня, 24 марта, украинские военные уничтожили корабль. До россиян обычно доходит долго, поэтому эту потерю они признали только год спустя.

Большой десантный корабль "Саратов" (фото: Википедия)

Из последнего стоит упомянуть "Цезаря Куникова", который точно не скоро появится во флоте РФ. 14 февраля 2024 года стало известно, что ВСУ совместно с ГУР уничтожили корабль оккупантов с помощью морских дронов.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" (фото: Википедия)

И это далеко не все, что потеряла РФ, начав войну против Украины. По состоянию на 6 февраля ВСУ вывели из строя 30% кораблей Черноморского флота РФ.