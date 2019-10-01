Нехай потерплять: в дитсадку Ковеля дітей труять фарбою

В місті Ковель Волинської області, у дитячому садку № 5 проводять ремонтні роботи і фарбують підлогу в тих приміщеннях, де перебувають діти. Обурені батьки повідомили про інцидент в групі "Ковель-онлайн" у соціальній мережі Facebook.

У понеділок, 30 вересня, майстри почали фарбувати підлогу в тому приміщенні дитячого садка, де перебували діти. Малюки надихалися фарбою, так як через погану погоду їх не змогли навіть вивести на свіже повітря. Як зазначають батьки, це не перший випадок і ремонт проводиться вже давно. Вони зверталися з проханнями припинити труїти дітей, але безуспішно.

"В ДНЗ № 5 постійно проводяться ремонтні роботи під час перебування в ньому дітей. Наприклад, сьогодні в одній з груп фарбують підлогу. В садку стоїть сморід. Через погодні умови з дітьми не можуть погуляти, тому діти закриті у спальній кімнаті (куди менше доходить запах). Завтра знову навчальний день і діти знову повинні нюхати фарбу. Міська влада в курсі, так як це саме вони направили людей для фарбування", - сказано в повідомленні.

Дитячий садок № 5 у Ковелі

В коментарях до посту повідомили, що основний ремонт приміщень був зроблений ще влітку, зараз змушені проводити роботи, так як була аварія на теплотрасі.

"На даний момент роботи там ведуться вимушено, у зв'язку з аварією на теплотрасі. І щоб була можливість обігрівати приміщення дитсадка, треба було відремонтувати систему. Це і заміна, і заварювання труб, заміна всіє підлоги. Не кажу вже про дрібні супутні роботи. Я думаю, що легше потерпіти незручності один день, ніж закрити дитячий садок на тиждень", - написала Оксана Назарчук.

Однак батьки не згодні з такою точкою зору і переживають за здоров'я малюків.

"А діти повинні дихати парами фарби. "Та нехай потерплять". Абсурд. Закрити, зробити і тоді нехай навчаються діти", - написав Андрій Швайка.

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