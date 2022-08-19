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Хай співає у КНДР і у Придністров’ї: Павло Зібров розніс зрадницю Таїсію Повалій

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П'ятниця 19 серпня 2022 20:30
Хай співає у КНДР і у Придністров’ї: Павло Зібров розніс зрадницю Таїсію Повалій Павло Зібров різко висловився про Таїсію Повалій (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Таїсія Повалій, яка остаточно вирішила розірвати контакти з українцями, і після початку вторгнення мовчить про агресію РФ і виступає в Кремлі, це ніщо інше, як - "відірваний ломоть".

Так, це ледь стримуючи гнів, прокоментував позицію колишньої українки Павло Зібров у шоу "Все буде добре" на СТБ.

"Це було таке знущання, коли на 9 травня вона співала "Рідна мати моя" у кремлівському палаці перед військовими. Це було знущання, Марина (дружина артиста - ред.) плакала, сльози текли, у мене ком стояв у горлі: "Що ж ти робиш, Тая?". Ну, ми уже зрозуміли, що вона відірвана, і вона не є Народною артисткою України, вона є народною артисткою Кремля. І з ним і залишиться", - сказав Зібров.

"Це - відірваний ломоть. Все, забули про Повалій. Хай собі співає у Північній Кореї, на Кубі, у Придністров’ї - там її дорога", - додав співак.

В той самий час артиста приємно вразив російський актор і ведучий Максим Галкін.

"Тихенько він виїхав, закрив двері, і сказав: "До побачення, расія!". І те, що він відправляє частину гонорарів українським дітям, біженцям - це великий, душевний жест", - пояснив Зібров.

Також співак у захваті від українських зірок.

"Могилевська Наталія, я дивився, виступала у бомбосховищах, метро. Вакарчук Святослав - вразив, бо із гітарою, без апаратури виїжджав на бригади, в гарячі точки Харківської та Миколаївської областей. Просто хлопці на полянці сиділи, а він із ними говорив, співав. Безумовно, Тарас Тополя - у нього троє дітей, він мав повне право виїхати до своєї дружини та дітей, але він надів військову форму, взяв автомат, і разом зі своїми хлопцями із бригадою служить. І це вчинок справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього громадянина", - підкреслив Зібров.

Додамо, що зараз Павло з дружиною живуть у селі Ходосівка під Києвом. Вони "у відносній безпеці", але, каже співак, "безпека в душі, як в українського народу - де б ти не був, але все одно хвилюєшся за Україну, за нашу землю".

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками.

А також писали про те, як зараз виглядає зрадниця Таїсія Повалій, від якої відрікся власний син.

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Павло Зибров Таисия Повалий
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