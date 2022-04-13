"Нехай горять в пеклі": Кондратюк показав снаряд, що потрапив в його будинок

Кондратюк уточнив, що снаряд має назву 9М22У, він випущений "Градом".

"Вчора сапери витягли те, що прилетіло в наш будинок 14 березня від росіян-вбивць (зараз російські модератори від Цукерберга знову забанять пост за такі слова???). Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів". Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни!",- написав ведучий.

У будинок Ігоря Кондратюка стріляли з" Граду " (фото:facebook.com/kondratjukigor)

Російська армія атакувала будинок Кондратюка в день його 60-річчя. Снаряд зачепив фасад будинку, вибив вікна і зробив воронку в землі. На щастя, на той момент в будинку нікого не було, сім'я виїхала до цього.

"Ми виїхали 2 березня, коли до російських танків залишалося 10 км.я забрав всю сім'ю, нас було 12 осіб", - повідомляв ігор раніше.