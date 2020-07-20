Пушиліна роками прослуховувала СБУ: віджатий особняк виявився "розумним будинком" (відео)

Денис Пушилін кілька років проживав у відібраному у донецького бізнесмена особняку, в якому працювала встановлена система "розумний будинок", і українські спецслужби могли прослуховувати розмови ватажка бойовиків "ДНР".

Про це розповів підприємець Сергій Ханович в інтерв'ю журналісту, представнику переселенців з Донецької області в ТКГ Денису Казанському. Відео опубліковано на його YouTube-каналі.

За словами донецького бізнесмена (власника "Байкерз бару", клубу "Чикаго" та комплексу "Ліверпуль"), зараз в його віджатому будинку живе Пушилін, а інші активи або захоплені, або розграбовані.

Ханович виїхав з окупованого Донецька і відкрив свою справу в Києві. Зараз він зізнається, що тривалий час мовчав про "гостя" у своєму донецькому будинку саме з причини того, що три роки встановлена в апартаментах апаратура справно працювала, і "ДНРівці" навіть не спромоглися провести перевірку будівлі.

Таким чином спецслужби прослуховували Пушиліна і його сім'ю з 2017 року, які проживають в особняку на вулиці Солов'яненка.

"Коли у мене оселився Пушилін, вони навіть не перевірили, що в цьому будинку є. А я люблю техніку, у мене там "розумний будинок", і відповідні служби змогли підключитися до внутрішньої мережі. А далі вже не секрет, можна прослуховувати навіть через датчик диму все, що відбувається.", - розповів Ханович.

Також він додав, що нещодавно йому подзвонили з питанням: чи змінював він паролі - мовляв, апаратура перестала працювати.

"Або вони змінили паролі, або перестало працювати обладнання. Але, як зараз модно говорити, флешки в Гаагу готові", - посміхнувся Ханович.

Бізнесмен зізнається, що йому дуже неприємно бачити, як дружина і дочка Пушиліна публікують в мережі фото з його будинку і хваляться.

"Найприкріше, коли, наприклад, дочка Пушиліна викладає в Instagram репортаж з кімнати мого сина. Чи дружина Пушиліна показує фото моєї спальні, або басейну і каже: "ось бачите, чого можна досягти, якщо наполегливо працювати", - обурюється Ханович.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, в особняку Хановича площею 1,5 тисячі "квадратів" є спортзал, басейн, джакузі, зимовий сад, гаражі та заправні станції.

Відео: Пушиліна у віджатому особняку завдяки системі "розумний будинок" прослуховувала СБУ

Раніше стало відомо, що діється на єдиному курорті "ДНР", куди пускають по списках.

Також повідомлялося, що в окупованому Донецьку знімають російські прапори, а в мережі припустили, що стало соромно "за триколірну мрію".