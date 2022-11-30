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"Пташка" из "Азовстали" рассказала о горе в семье: что известно

Екатерина Полищук (instagram.com.ptashka.from.azovstal)
Автор: Татьяна Самарук

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" рассказала, что в ее семье случилось горе. Также она предупредила, что несколько дней не будет появляться в блоге.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

О деталях трагедии Екатерина не рассказала, но пообещала обратиться, если ей потребуется помощь.

Также она попросила прощения у всех подписчиков, которым интересно наблюдать за ее жизнью, за то, что несколько дней она не будет в медиапространством. Все из-за горя в семье.

"На несколько дней я покидаю эфир. Прошу простить всех, кто следит за мной и любит мой контент. Помощь не нужна, разве что с логистикой, но я напишу, если что. У меня случилось горе, и мне нужно побыть с родными и поддержать их ", - написала она.

Кроме того, "Птичка" попросила не писать ей и заблаговременно поблагодарила за поддержку.

Екатерина Полищук заявила, что в ее семье произошло горе (скрин)

Добавим, что из российского плена Екатерину Полищук освободили 22 сентября. В тот день вернули 215 защитников. "Птичка" стала известной, когда сетью начали распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями.

Ранее "Птичка" показывала жениха, погибшего на войне.

Также Екатерина рассказывала, будет ли участвовать в "Голосе страны".

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АзовстальПташкаКатерина Пташка