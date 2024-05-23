Птицы читают новости? Ученые зафиксировали странное поведение орлов над Украиной

Ученые выяснили, что орлы, миграционные маршруты которых проходят через Украину, стали избегать пострадавших из-за войны территорий. Данные GPS показывают, что большие подорлики не только совершают большие облеты после начала вторжения, но и "сокращали остановки на пит-стопах для отдыха и дозаправки или вообще избегали их". Птицам понадобилось гораздо больше времени и энергии, чтобы добраться до своих мест размножения.

"Это похоже, если бы вы бежали марафон, но у вас не было пауз на питье воды. И в конце кто-то вас просит пробежать еще семь-восемь миль", - рассказал один из соавторов исследования Чарли Рассел.

Ученые предупреждают, что эта ситуация может задержать размножение, потому что орлам понадобится больше времени на восстановление, и это повлияет на шансы выживания молодняка.

Были проанализированы маршруты миграции 19 крупных подорликов, летевших над Украиной к местам размножения на юге Беларуси в марте и апреле 2022 года - через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Самки путешествуют с мест зимовки в Греции, а самцы – с мест в Восточной Африке. Ученые сравнили новые пути птиц с 65 миграциями, зафиксированные в 2018-2021 годах. Данные свидетельствуют, что после начала войны орлы в среднем прошли путь в дополнительные 85 километров. Путешествие длилось в среднем на 55 часов дольше, а самцы имели более низкую скорость полета, чем раньше.

До войны 90% орлов останавливались в Украине, и этот показатель упал во время войны до 32%. Некоторые места птицы вообще избегали. Наибольшие отклонения от прямого пути наблюдались там, где военная активность была больше.

"Это не то, что птицы каждое утро проверяют новости, чтобы понять, куда им лететь во время миграции, а куда - нет. Важно понимать нагрузку на эти популяции, чтобы в постконфликтном сценарии мы смогли помочь не просто поддержать большую популяцию орлов, но и помочь им и экосистеме в целом", – добавил Рассел.