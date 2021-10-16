Психотерапевт озвучила симптоми депресії після COVID-19

Спеціаліст зазначила, що існують явні ознаки депресії, які вказують на необхідність звернутися за допомогою до лікаря. Наприклад, знижений настрій довше двох тижнів, "коли більше не радує те, що радувало раніше, і коли немає сил на звичні справи".

До слова, депресія може проявитися і не відразу після зараження вірусом, а через деякий час після одужання.

"Будь-яка людина, зіткнувшись з коронавірусною інфекцією, лякається, турбується і сумує - це нормально. Це природний захисний механізм, тому що організму потрібні сили для боротьби проти вірусу і для виправлення наслідків захворювання", - зазначила лікар.

Як уникнути депресії від коронавірусу?

В якості профілактики депресії під час зараження COVID-19 експерт радить уважніше ставитися до своїх потреб.

Зокрема, каже лікар, під час захворювання робіть тільки те, що хочеться.

"Єдине, що потрібно робити "через не хочу", - приймати ліки і їжу", - резюмувала психотерапевт.