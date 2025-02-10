Психологический трюк сетей быстрого питания, чтобы заставить вас потратить больше денег

Забежали в ресторан быстрого питания или заказали что-то оттуда с доставкой и обнаружили, что ваш общий чек вышел в два раза больше? И это неудивительно, потому что такие заведения используют простой психологический трюк, чтобы вы потратили больше денег.

Какой простой трюк используют сети быстрого питания, чтобы побудить клиентов потратить больше денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение психотерапевта Джонатана Альперта для Fox News.

По словам психотерапевта и автора книг по психологии, все сети быстрого питания, а также те, кто занимается быстрой доставкой еды, используют так называемую технику "волшебного ценообразования" - это когда цена указана не полной.

"Наш мозг быстро и часто эмоционально обрабатывает цифры, особенно при принятии решений о покупке", - говорит Альперт.

Когда товар стоит 9, 99 или 99, 99, 99, наш разум цепляется за "9" как за привязку, ассоциируя это с более низкой стоимостью, даже если по логике мы знаем, что цена фактически 10 долларов.

Этот прием имеет еще и другое название - "эффект левой цифры". И его регулярно используют не только сети быстрого питания, а большинство торговых точек. Особенно на различных распродажах.

Именно из-за этой стратегии очень часто можно увидеть еду и другие продукты, цены которых заканчиваются на 0,9, 0,99 или 99. Волшебное ценообразование основывается еще и на том, что товары с нечетными цифрами могут вызвать эмоциональную реакцию потребителей.

"Это заставляет вас почувствовать, что товар дешевле. Если вы покупаете три вещи по цене 5,99 доллара, то ваш мозг может сразу предположить, что общая сумма будет 15 долларов, хотя на самом деле это ближе к 18 долларам", - добавляет эксперт.

Еще один способ, который используют сети для того, чтобы клиенты тратили больше - это оформление. Это может быть привлекательный дизайн меню, описание товара - все это делает покупку более стоящей и снисходительной.

"Полезный совет: всегда округляйте. Когда вы видите ценник 9,99 доллара, то сразу представляйте и считайте это как 10 долларов. Это может уменьшить эмоциональное влияние ценообразования очарования и поможет принимать более рациональные решения", - советует Альперт.

Также он добавил, что стоит более тщательно продумывать свои покупки и принять решение тратить менее импульсивно. Для этого нужно сделать паузу и спросить себя, действительно ли товар стоит этой цены или на вас влияет то, как он представлен.