Психологи розповіли, які безглузді вчинки видадуть, що чоловік у вас закоханий

Він постійно усміхається

Навіть від однієї думки про об'єкт кохання у чоловіка може з'являтися усмішка на обличчі. Вранці в передчутті вечірньої зустрічі, під час обідньої перерви. А вже при зустрічі усмішка перманентно на його обличчі. Психологи кажуть, що усмішка - це природна реакція тіла на приємні образи, як уявні, так і реальні.

Він довго і пильно дивиться вам в очі

Мозок влаштований таким чином, що ми неминуче дивимося на те, що нас приваблює. Коли чоловік дивиться на жінку, яка його приваблює, погляд затримується довше, ніж зазвичай. Обмін поглядами вважається одним з елементів флірту.

Він сміється над кожною вашою фразою

Що б не сказав об'єкт закоханості, якою б нісенітницею це не було - чоловік вважає це смішним і від душі підтримає кохану сміхом. Причому це не удавання, він дійсно щиро вас підтримує. Справа в тому, що під час впливу на організм п'янкого коктейлю з нейромедіаторів критичне мислення зведено до мінімуму.

Він робить незграбні рухи

Під час спроби виставити себе краще перед дівчиною, чоловік починає особливо ретельно контролювати свої рухи і саме це його і підводить. Через контроль з'являється напруга, яка призводить до того, що чоловік може виглядати комічно.

Він втрачає красномовство

Якщо одні чоловіки стають більш товариськими, то інші, навпаки, можуть плутатися в словах, робити нелогічні висновки, втрачати кмітливість, кострубато будувати речення і багато жартувати, але робити це неточно. Прагнучи вразити даму вас ораторськими здібностями і знаннями, закоханий може зазнати фіаско.

Він робить подарунки, робить нерозумні витрати і вчинки

Часто прояви таких знаків уваги непорівнянні з його реальними можливостями і робляться на шкоду собі. У цукерково-букетний період для нього головне, щоб кохана ні в чому не потребувала, була щасливою і захоплювалася тим, якого уважного чоловіка вона зустріла.

Він копіює ваші поведінку і манери

Цей механізм копіювання - складний психологічний процес. Завдяки йому чоловік прагне краще дізнатися і зрозуміти дівчину, нібито ставлячи себе на її місце. Це такий кумедний спосіб зблизитися з об'єктом любові, який реалізує наша психіка.