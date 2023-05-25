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Психологи Фонда Ахметова оказывают помощь медикам Херсона и Николаевщины

Психологи Фонда Ахметова оказывают помощь медикам Херсона и Николаевщины (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В течение мая мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова предоставляют бесплатные психологические консультации медицинским работникам в Херсоне, а также в Николаевской области – в Березнеговатом, Баштанке, Новом Буге, Снегиревке.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Как будто люди из одного региона, с одной историей, а военный опыт очень разный. Кто-то и с первых дней войны, и сейчас чувствует на себе выстрелы, где-то были прямые прилеты. Есть больницы, которые были в оккупации восемь месяцев, и это тоже своя история. И потому люди по-разному относятся, и мы подбираем какие-то инструменты или душевные дороги, как с ними общаться", - делится Янина Астафьева, психолог Фонда Ахметова, член Национальной психологической ассоциации.

По словам медицинских работников, психологам фонда удается отвлечь, расслабить посетителей.

На фоне комфортной атмосферы, царящей на консультациях, люди могут успокоиться, запомнить полезные упражнения, чтобы оказывать в будущем помощь как себе, так и рядом.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Ахметова по курсу "Травма войны".

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Херсонская область