Психологи Фонда Ахметова оказали помощь жителям Ахтырки

Как известно, в феврале прошлого года Ахтырка одной из первых приняла удар врага. Благодаря сопротивлению жителей и защитников русские войска не смогли зайти в город. Тогда Ахтырка помогла остановить наступление на Харьков и Киев.

О том, как прошла консультация, рассказала Янина Астафьева, психолог фонда, член Национальной психологической ассоциации:

"У каждого своя потеря. На консультации были семьи погибших. Были семьи, пострадавшие по другим причинам. Все участники были определенным образом травмированы. И мы работали с четырьмя женщинами, потерявшими мужчин в результате авиаудара по ТЭЦ 3 марта 2022 года "Кто-то чувствует до сих пор вину и нужно было ее проговорить. Кто-то спрашивает: "Все ли нормально со мной?". Кто-то просто злится на это", - рассказала Янина Астафьева, психолог фонда, член Национальной психологической ассоциации.

По словам городского головы Павла Кузьменко, оккупанты мстили за то, что не смогли покорить город - и потому жестоко обстреливали его, убивая людей. Пережитое остается открытой раной для жителей Ахтырки.

Психологи фонда помогли посетителям консультации стабилизировать внутреннее состояние и предоставили полезные упражнения для самопомощи.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.