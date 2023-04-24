Психологи Фонда Ахметова помогают коллегам в Сумской области

В прошлом году Сумская область одной из первых приняла удар врага. Война была близко и некоторые люди паниковали, вспоминает школьная психологиня Светлана Чечиль - одна из посетительниц консультации. Психологическая помощь очень актуальна и сегодня.

"Фонд Рината Ахметова делает полезное дело. Часто мы акцентируем внимание на необходимости обеспечить себя чем-то важным, но забываем, что обеспечить себя нужно внутри. Чтобы поддержать свое здоровье, чтобы выдержать напряжение".

Коллега Светланы, школьная психолог Инна Марченко, тоже высказала свои мысли о встрече:

"Информация, которую подавал психолог участникам тренинга, была очень полезна. Мы можем использовать ее в школах и садах, если проводим родительское собрание, работаем с педагогами. Это повышает стрессоустойчивость".

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Если вам необходима консультация психологов, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.