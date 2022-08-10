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Психологи Фонду Ахметова приїжджають на запрошення громад

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Середа 10 серпня 2022 10:51
Психологи Фонду Ахметова приїжджають на запрошення громад Психологи Фонду Ахметова приїжджають на запрошення громад (фото: пресс-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова готові відгукнутися на запити громад та проводити безкоштовні групові психологічні консультації із їхніми жителями.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Головна тема роботи психологів фонду наразі - подолання стресу під час війни.

Фонд пропонує очільникам громад зробити наступні кроки, щоб викликати мобільну бригаду для своїх жителів:

  • зателефонуйте на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001 та домовтеся про час та дату;
  • запросіть 15 або більше слухачів;
  • знайдіть приміщення для консультації.

Вже другий місяць мобільні бригади психологів фонду курсують Україною та надають психологічну допомогу людям, які постраждали від війни. За цей час безкоштовні групові психологічні консультації мобільних бригад Фонду Ахметова відвідали вже понад 1300 людей.

Під час зустрічі досвідчені психологи допомагають людям вийти з кільця тривоги та паніки і продовжувати життя попри складнощі та виклики, які принесла війна.

Головна мета психологів фонду - надати відвідувачам не лише підтримку на місці, але й навички та інструменти психологічної самодопомоги, які вони зможуть використовувати й надалі.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проекту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси мирних" фонду.

Психологічну допомогу отримали вже понад 91 000 жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

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