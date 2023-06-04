Психолог из Запорожья рассказала свою историю музея "Голоса мирных"

Гештальт-, травма- и кризисный терапевт, психолог Фонда Рината Ахметова Евгения Зудова встретила начало полномасштабной войны в Запорожье. В первые минуты осознание происходящего погрузило в определенный ступор. Но, овладев собой, уже с самого утра 24 февраля 2022 Евгения начала помогать людям.

"Я проснулась от сообщений близких друзей из Киева. Четко помню, как вышла в коридор и попала в реакцию "замереть". Я не знала, что делать дальше", - вспоминает Евгения первые страшные моменты.

Тогда ей очень помог любимый - поговорил, успокоил, вернул в привычное состояние. Евгения понимала, что ее собственная помощь нужна людям: в городе уже начиналась паника, были большие очереди у банкоматов, магазинов, автозаправок.

Психолог создала поддержку - как для своих коллег, так и для населения. Самой ей тоже было нелегко, ведь дочь Евгении была в гостях у бабушки в Васильевке.

"У меня было желание помочь ей, но я не могла, потому что она была далеко. Там не было связи, света, газа, воды. И эту энергию, которая у меня была, я мобилизовала на помощь другим людям. Я много работала: по несколько суток. Энергии было много, я хотела помочь", - делится она.

В первые же дни ей удалось стабилизировать психологическое состояние всех жителей ее дома, которые собирались в бомбоубежище - от маленьких детей до пожилых людей. Евгения помогала при панических атаках, нервных расстройствах пищеварения, использовала все свои знания и термос черного чая, который всегда был под рукой.

"Я часто говорю клиентам: "После самой темной ночи наступает утро". Любая война имеет начало и конец. Я верю в то, что эта война рано или поздно закончится нашей Победой", - уверена Евгения.

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