Психолог сказал, как мужчина может разрушить семью (видео)

Как мужчина может разрушить свою семью

"Наибольшее зло, которое может совершить сам мужчина для своей семьи - это его гордость во всех случаях. Гордость, когда он не может признать свои ошибки, самовлюбленность и эгоизм, когда он не может увидеть потребности своей женщины", - сказал Олег.

Также он привел пример, что у каждого человека есть "банк эмоционального удовольствия", который заполняется благодаря удовлетворению простых базовых потребностей, как у мужчины, так и у женщины - все равно, но они разные.

"И если долгое время потребности женщины не удовлетворяются, а она, например, хочет общения, хочет чувствовать финансовую безопасность - это одна из ее потребностей, для женщины, это как для мужчины уважение. Если эти потребности не удовлетворяются - то начинает крыть", - объяснил эксперт.

То есть, получается, что когда мужчина не делает ничего, что могло бы наполнить его женщину, она выгорает и может уйти, поскольку человек эмоционально опустошен и у него внутри не остается ничего, нет энергии.

В таких случаях женщины могут впадать в агрессию, в депрессию, могут начать ненавидеть партнера, или находит то, чего ей не хватает в другом человеке, который с ним проводит время, слушает его, заботится, говорит комплименты, чем и наполняет женщину, а не отправляет к подругам.

"То есть, наш мужской эгоизм и гордость - это две самые большие проблемы почти в каждой семье", - подытоживет Олег.