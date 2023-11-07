Психолог рассказал, что нужно знать родителям, чтобы их ребенок был умным

Обычно родители стремятся, чтобы их ребенок был развитым, умным, здоровым и счастливым. Но тогда нужно обратить внимание на развитие речи ребенка, которое напрямую связано с развитием его интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram.
Очень важно следить за тем, чтобы количество слов, которые использует ребенок, было в пределах возрастной нормы.
Психолог говорит, что возрастные нормы речевого развития детей могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и культурных факторов.
Однако, есть общие наставления, которые могут помочь понять, развивается ли речь вашего ребенка. Важно помнить, что это только ориентиры, и каждый ребенок может развиваться индивидуально.
"Выводы по индивидуальным особенностям развития вашего ребенка должен делать специалист, а не ваша бабушка, которая рассказывает, что ее старший брат вообще начал говорить в 5 лет", - говорится в сообщении.
0-3 месяца
Развивается реакция на звуки, разные тона голоса и мелодии. Также ребенок сосредотачивается на источнике звука.
Выдает первые звуки, такие как "a", "o" и плач.
3-6 месяцев
Ребенок издает больше голосовых звуков, интонация становится более разнообразной. Начинает повторять звуки и слоги, такие как "ба-ба" или "ма-ма".
Также реагирует на свое имя и звуки окружающей среды.
6-9 месяцев
Развивается более активная речь, ребенок использует разные звуки, слоги и интонации.
Начинает распознавать знакомые слова, такие как "мама" или "папа". Понимает простые инструкции, такие как "подойди" или "покажи".
9-12 месяцев
Может произносить несколько отдельных слов, таких как "ма-ма", "та-та" "баба" или другие звуки, имеющие значение.
В таком возрасте ребенок уже понимает простые команды и инструкции, такие как "не трогай" или "сиди".
12-18 месяцев
Ребенок умеет произносить несколько отдельных слов (обычно около 20-50 слов). Понимает простые инструкции и команды.
Также начинает комбинировать слова в короткие фразы, такие как "что это?" или "дай мне".
18-24 месяцев
Значительно увеличивает словарь, произнося от 200 до 300 слов.
Начинает строить двусловные предложения, такие как "я хочу" или "папа идет". Понимает простые вопросы и может отвечать на них.
2-3 года
В этом возрасте словарь увеличивается до примерно 1000 слов. Ребенок строит предложение из 3-5 слов, активно использует грамматические структуры. Понимает и может ответить на простые вопросы, способные рассказывать о прошедших событиях.
Раньше психолог рассказывал, какие вредные сказки нельзя рассказывать детям.
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