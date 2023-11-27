Психолог рассказала, как стать интересным собеседником и поддержать любую беседу

Активно слушайте

Эксперт советует показывать интерес к тому, что говорит ваш собеседник. Слушайте внимательно, задайте вопросы и проявляйте заинтересованность.

Выведите себе какую-нибудь формулу: если монолог длится несколько минут и собеседник с интересом слушает, то можете продолжать, если нет, то остановитесь и попросите его рассказать о чем-нибудь.

Поделитесь своим опытом

Следует делиться собственными историями, мнениями и экспертными знаниями. Это может привести к интересному обмену мнениями и расширению горизонтов обеих сторон.

Найдите общие темы

Ищите общие интересы или интересующие обоих темы. Это создаст основу для более глубокого и плодотворного обсуждения.

Будьте эмпатическими

Психолог советует проанализировать понимание и сочувствие мыслям и чувствам собеседника. Нужно поддерживать и понимать его точку зрения.

Откройтесь для нового

Будьте открыты к новым идеям, взглядам и опыту вашего собеседника. Это будет способствовать лучшему обмену информацией и углублению диалога.

Помните о невербальной коммуникации

Ваша мимика, жесты, тон голоса тоже имеют значение. Ирина Кулик говорит, что лучше придерживаться вежливой и открытой позиции, это поможет поддержать приятную атмосферу во время общения.

Развивайте свои интересы

Чем больше вы знаете и интересуетесь, тем больше вы можете обсуждать. Расширяйте свои знания и интересы, чтобы иметь больше возможностей для увлекательных разговоров.