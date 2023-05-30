Психолог рассказала, как пережить развод и начать жить дальше

Дайте себе время на восстановление

По словам эксперта, не ожидайте, что сможете вернуться к своей привычной жизни сразу после развода. Дайте себе время на восстановление и признайте, что процесс восстановления может занять длительное время.

Разговаривайте с кем-то

Разговор с друзьями или родственниками может быть очень полезным, поскольку он поможет вам выразить свои эмоции и услышать советы от других людей.

Не зацикливайтесь на прошлом

Психолог говорит, что не нужно проводить слишком много времени, думая о том, что могло быть и какие ошибки вы допустили. Следует сосредоточить свое внимание на том, что вы можете сделать сейчас, чтобы улучшить свою жизнь.

Найдите новые хобби

В такой сложный период стоит заняться чем-нибудь новым, например, спортом, искусством или музыкой. Это поможет отвлечься от негативных мыслей и обрести новые увлечения.

Будьте честны с собой

Необходимо не обманывать себя, а принять тот факт, что разводы могут быть болезненными и что вам нужно время, чтобы восстановиться. Не стоит подвергаться давлению и не пытайтесь скрыть свои эмоции.

Подумайте о будущем

Разводы могут быть тяжелыми, но не забывайте, что у вас все еще есть будущее. Подумайте о том, что вы хотите добиться в жизни, и составьте план действий, который поможет вам достичь своих целей.

Обратитесь к профессионалу

Если человек чувствует, что не может самостоятельно пережить развод, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Они могут помочь вам найти путь к восстановлению и построить новую жизнь.