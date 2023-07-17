Психолог рассказала, как не превратиться в служанку для своего мужа

Почему так случается

По словам эксперта, женщины сами так приучают мужчин к тому, что "мы всегда к их услугам, что наши личные интересы и желания - на последнем плане".

Однако проходит еще несколько лет и женщины начинают понимать, что пока они заботились о родных, они полностью забыли о своей жизни и о себе.

Что нужно сделать

Начинай жить иначе

Следует начать менять свою жизнь уже сейчас. Не стоит ждать прекрасного момента, потому что его просто не существует.

"Перестань сидеть и просто читать полезные советы в инстаграме, начни уже действовать", - говорится в сообщении.

Делите обязанности по дому

Как вариант можно найти помощницу. Не стоит бояться просить о помощи.

Найдите занятие вне дома

Хотя бы на несколько часов в день нужно чем-нибудь отвлекаться. Можно записаться на какие-нибудь курсы и расширять круг своего общения.

Не бойтесь говорить о своих желаниях

Все просто, ведь если молчать о них, то никто так и не догадается, что вы действительно хотите. Для мужчины можно стать неинтересной и ненужной.

"Ты должна быть источником энергии, легкости и счастья, но никак не источником контроля, веника и удобства. Мужчина должен хотеть изучать тебя снова и снова, иметь желание инвестировать в тебя, интересоваться тобой, хотеть исполнять твои желания, разделять счастливые моменты вместе", - добавила психолог.