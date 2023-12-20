Психолог объяснил, нормально ли, когда женщина хочет иметь обеспеченного мужчину (видео)

Нормально ли, когда женщина хочет иметь обеспеченного мужчину

"Любые здоровые отношения - взаимовыгодны. Хотеть себе обеспеченного мужчину, нормально. Не позволять себе этого и соглашаться на меньшее - это о низкой самооценке", - говорит психолог.

Также Владислав отметил, что проблемы начинаются там, где нет отдачи в плане эмоций, поддержки, то есть чем-то, что выравнивает роли партнеров в отношениях.

"Если нет баланса - это просто потребительство", - подытоживает психолог.

Вот таков ответ психолога и к тому же мужчине, то есть он оценивает этот вопрос не только как профессиональный психолог, но еще и как настоящий обеспеченный мужчина.

Основой для этого видео стали ролики с опросом "Сколько должен зарабатывать мужчина?", где девушки называют шокирующие суммы, хотя сами при этом не зарабатывают достаточно денег даже для своего комфорта.

Конечно, мнения на этот счет разные, кто-то может воспринять это нормой, а кто-то услышав ответ полмиллиона, просто впадет в состояние шока.

Нормально ли женщинам хотеть богатого мужчину (фото: Freepik)

По словам психолога уже понятно, что желание иметь рядом с собой обеспеченного мужчину - абсолютно нормально, однако и отдавать в таком случае тоже нужно.

Конечно, женщина это больше об энергии, эмоциях, настроении. Но ведь мужчинам это и нужно. Счастливая и радостная женщина - это лучшее топливо для мужских достижений. И в финансовом плане тоже.

Поэтому, если хочется встретить богатую вторую половинку, сначала следует разобраться с собой, чтобы было что отдавать в обмен на ценные подарки и обеспеченную жизнь.

А также следует помнить, что своих желаний бояться не нужно, к ним нужно идти, но разумными путями, которые не нанесут вреда ни вам, ни вашему окружению.