Психолог объяснила, почему школьные отличники становятся двоечниками в жизни

Откуда берется стремление быть отличником

"Больше всего, что портит детскую психику - отсутствие безусловной любви и принятия, а также наличие ментальных оценок от родителей", - заявляет эксперт.

Дидич объясняет, что школа лишь подкрепляет то, что выносит ребенок из дома. Когда родители радуются ребенку, если он приносит отличные оценки, и расстраиваются из-за "нехороших" по их мнению, то у ребенка закладывается в голове, что иметь "плохую" оценку или быть не отличником - это угроза жизни. Он думает, что тогда его не будут любить.

"Отсутствие любви психикой воспринимается как страх смерти. И чтобы выжить, ребенок начинает пахать. Вот это не соответствие - ребенок и пахать. И психика не может в этот период взять для себя все необходимое для гармоничного развития. Не может набраться сил, чтобы вступить во взрослое" жизнь, потому что занята выживанием", - объясняет психолог.

Почему отличники становятся двоечниками в жизни

Когда взрослая жизнь наступает, то оценок никто не ставит и человек не понимает, по чему определять, любят его или нет. Он постоянно ищет кого-то, кто скажет "так правильно или неправильно" он делает то или другое.

"Такие люди не приспособлены к жизни, поддаются выгоранию. Они работают на посредственных должностях, на которых не сильно то и заработать можно, однако есть тот, кто будет говорить (начальник), что ты делаешь нормально, а что ненормально и нужно переделать. Это фактически продолжение зарабатывания оценок. Поэтому, преимущественно, человеку важно, чтобы был тот самый "начальник", - говорит Дидич.

В тот момент, когда троечники еще со школы сами себе начальники и у них в 23 года уже квартира/машина/управленческая должность, у них есть ощущение реализуемости и понятного направления, то отличники еще в поисках себя.

"На все свое время. Жаль, что система действует таким образом, чтобы сломать таланты и психику... Благо - что оценки отменяли в первых классах", - отметила психолог.