Психолог назвал 6 признаков, что вы разлюбили своего партнера

Вас раздражают мелочи

Если вас начала раздражать любая мелочь, которую делает ваш партнер, то это может быть признаком того, что вы разлюбили.

По словам психолога Джона Готтмана, когда человек влюблен, часто не замечает недостатков своего партнера. Когда исчезают чувства, мы замечаем все эти вещи и они начинают раздражать. В результате возникают частые ссоры.

Вы начинаете сравнивать

Вы начинаете сравнивать свои отношения с отношениями других пар и сосредотачиваться на том, чего вам не хватает.

Или вы начинаете сравнивать свои нынешние отношения с прошлыми - сосредотачиваясь на элементах, которые были "лучшими".

Отсутствие планов на будущее

Влюбленные всегда строят общие планы на будущее. В здоровых отношениях у людей всегда общие цели и обсуждение планов.

Нежелание делиться планами, обсуждать проблемы, отсутствие интереса к вашим делам - один из главных сигналов, что мужчина перестал испытывать чувства к вам.

Времени вместе становится меньше

Одним из признаков того, что отношениям конец, является то, что вы и ваш партнер специально проводите все меньше времени вместе.

У вашего партнера всегда есть причины не проводить с вами время и часто они просто придуманы.

Вам лучше без партнера

Если вы чувствуете себя счастливее сами или с другими, а не с партнером, то это тревожный признак.

Разлюбившие люди максимально сосредоточены на своих личных интересах, часто несмотря на партнера.

Думаете о других

Этот момент может показаться менее важным, чем другие, но это тоже признак того, что вы, возможно, разлюбили своего партнера.

Обычно, когда мы фантазируем, это просто способ не думать о несчастьях в отношениях.

Так что если вы оказались в такой ситуации, хорошо подумайте о своих отношениях, возможно, вы просто разлюбили.