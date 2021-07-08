У прямому ефірі зчепилися нардеп Шуфрич і Верещук: візьміть себе в руки і не верещіть!

Нардеп від "Опозиційної партії - за життя" Нестор Шуфрич та Ірина Верещук від "Слуги народу" посварилися в прямому ефірі і між ними виникла словесна перепалка.

Конфлікт між парламентаріями почався з того, як Шуфрич попросив Ірину "не верещати", тим самим іронізуючи над її прізвищем.

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю", - сказав в ефірі Шуфрич.

Верещук відповіла на цей випад Шуфрича і попросила його взяти себе в рук і "не істерити".

"Шуфрич, поводьтеся коректно. Просто візьміть себе в руки і не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю", - сказала Верещук.

Відео перепалки можна подивитися тут.

Нагадаємо, що Ірина Верещук є членом партії "Слуга народу", а також вона член Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Нестор Шуфрич же відомий своїми скандалами і колючими словами на адресу опонентів.