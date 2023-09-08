RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проезд в транспорте и такси станет дешевле, но не для всех: что известно

Как можно сэкономить на транспорте (фото иллюстративное: kievcity_gov_ua)
Автор: Василина Копытко

С 7 сентября украинцы могут получать 7% кэшбека за покупку билетов на транспорт и оплату такси. Для этого нужно произвести расчет гривневой картой World Elite из пакета Premium MAX от ПриватБанка. Эти условия действуют до 6 декабря 2023 года.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Кто и как может воспользоваться акцией

Кешбек доступен всем владельцам премиальной гривневой карты World Elite из пакета Premium MAX. Чтобы действовали условия акции, клиентам банка нужно зарегистрируйтесь на сайте и оплатить этой картой услуги такси или билеты на транспорт (самолет, поезд, автобус).

Когда и как начисляется кэшбек

Участникам акции будет возвращаться 7% от суммы покупки билетов на транспорт и оплаты такси, но не более 500 грн за одну транзакцию и не более 2 000 грн в месяц на одного клиента.

Кешбек насчитывается каждый вторник. Денежные средства возвращаются на ту карту, с которой был произведен расчет.

Отметим, что в акции уже зарегистрировалось около 300 человек.

Для регистрации необходимо ввести в этом окне свой номер телефона (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть

В ПриватБанке отмечают, что выплаченные банком средства могут трактоваться как дополнительные доходы для пенсионеров или граждан, состоящих на учете в центре занятости.

Также лица, состоящие на государственной службе, не имеют права получать дополнительные доходы. Клиент при регистрации дает согласие на получение дополнительного дохода и самостоятельно несет ответственность за получение кэшбека.

Ранее мы писали о том, что украинцам будут возвращать 5% за покупку товаров для ремонта.

Читайте также о том, что ПриватБанк объяснил "непонятную комиссию" при расчете картой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк