Проезд в транспорте и такси станет дешевле, но не для всех: что известно

Кто и как может воспользоваться акцией

Кешбек доступен всем владельцам премиальной гривневой карты World Elite из пакета Premium MAX. Чтобы действовали условия акции, клиентам банка нужно зарегистрируйтесь на сайте и оплатить этой картой услуги такси или билеты на транспорт (самолет, поезд, автобус).

Когда и как начисляется кэшбек

Участникам акции будет возвращаться 7% от суммы покупки билетов на транспорт и оплаты такси, но не более 500 грн за одну транзакцию и не более 2 000 грн в месяц на одного клиента.

Кешбек насчитывается каждый вторник. Денежные средства возвращаются на ту карту, с которой был произведен расчет.

Отметим, что в акции уже зарегистрировалось около 300 человек.

Для регистрации необходимо ввести в этом окне свой номер телефона (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть

В ПриватБанке отмечают, что выплаченные банком средства могут трактоваться как дополнительные доходы для пенсионеров или граждан, состоящих на учете в центре занятости.

Также лица, состоящие на государственной службе, не имеют права получать дополнительные доходы. Клиент при регистрации дает согласие на получение дополнительного дохода и самостоятельно несет ответственность за получение кэшбека.