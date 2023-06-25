Проявите жесткость в решениях: гороскоп для всех знаков Зодиака с 26 июня по 2 июля

Овен

В ближайшую неделю вам придется скрывать свои негативные эмоции под маской оптимизма. На вас обрушится поток информации, который обработать будет очень сложно. Можно обращаться за помощью, в том числе и для принятия важных решений.

Финансовая сфера снова заставит подумать о дополнительном заработке, а в личной сфере возможны какие-то внезапные встречи с людьми из прошлого.

Телец

Если вы планировали сменить работу или жилье - ждите на этой неделе возможности, которые позволят это сделать в рекордно короткие сроки. Могут быть интересные изменения в романтической сфере и возможно придется проявить инициативу. Есть шанс получить знаки внимания или подарок от партнера.

Финансовая ситуация особых беспокойств пока не вызывает, а вот о здоровье стоит позаботиться. Перепады погоды могут перегрузить организм, стоит снизить нагрузки и больше дышать свежим воздухом.

Близнецы

После продуктивного периода Близнецов ждет некоторое затишье. Ожидается пауза в творчестве, профессиональной сфере и в финансах. Соблюдайте режим разумной экономии, не вкладывайте средства, не тратьте на развлечения и азартные игры.

В романтической сфере также ожидается затишье, хотя желание приключений и новых эмоций будет присутствовать. Придерживайтесь здорового образа жизни и постарайтесь полноценно высыпаться.

Рак

Эта неделя принесет много хлопот и задач в практическом и материальном плане. Если вы отлично справляетесь с работой в команде - вас ждет успех. В бизнесе дела будут идти хорошо у тех, кто умеет ставить цели и достигать их упорным и честным путем.

В личной сфере ожидается потепление у тех, кто нацелен на серьезные отношения и нацелен на своего партнера и семью. У Раков первой декады есть шансы встретить свою половинку.

Лев

Интеллектуальная деятельность, связанная с решением сложных проблем в отношениях, отнимет все силы и время. Сердце будет говорить одно, а разум совсем другое. И найти золотую середину будет сложно, а моментами - просто невозможно.

В профессиональной сфере Львы смогут решить давно назревшие вопросы. А в романтике могут быть противоречия и даже конфликты. Финансовая сфера будет стабильной.

Дева

Вся будущая неделя будет загружена работой, особенно у бизнесменов, менеджеров, юристов, адвокатов и исследователей. Но и результаты превзойдут самые смелые ожидания. Будьте осторожны в финансах - нужно контролировать каждый шаг.

В личной сфере возможно появления помех или соперника. Избавиться от преград поможет внутреннее спокойствие, уверенность в себе и хороший расчет действий.

Весы

Отпустите ситуацию и просто подождите, ваши дела немного затормозят. Не стоит ожидать решения по вашей должности, повышение. Бизнесменам придется подстраиваться под новые обстоятельства и набраться терпения.

Финансовая сфера будет стабильной, но будьте готовы к дополнительным расходам на свое здоровье. Романтическая сфера тоже будет тихой, Весы будут просто плыть по течению, не проявляя инициативу, не показывая чувств и эмоций.

Скорпион

Ожидается насыщенная и активная идея, придется брать инициативу в свои руки. Проявите профессионализм, внутреннюю харизму, свои таланты - как в работе, так и в творчестве, и бизнесе. Финансовая сфера может порадовать.

Поездки на эти дни не планируйте, могут быть неожиданные проблемы со здоровьем, которые поломают планы. Не исключено, что радости ждут в романтической сфере - появятся новые знакомства, возможны подарки.

Стрелец

В ближайшие дни вы будете заняты приятными хлопотами, встречами, семейными делами. В профессиональной сфере ожидается улучшения, и даже без особенных усилий. Финансовая сторона порадует и позволит купить что-то крупное.

Романтическая сфера станет важной в ближайшие дни. У одиноких будут шансы создать новые и перспективные отношения, которые приведут к браку, созданию семьи.

Козерог

Эта неделя будет под легким влиянием ностальгии. В вашей жизни снова появятся люди из прошлого, с которыми вас связывали взаимные чувства, дружба или партнерство. В профессиональной сфере успех ждет тех, кто использует проверенные методы работы.

Денежная сфера будет стабильной. Остерегайтесь обострения хронических заболеваний. Дружеские встречи и общение на выходных принесет позитивные эмоции и поможет решить старые проблемы.

Водолей

Неделя будет тихая и спокойная, без лишних всплесков событий и эмоций. В работе ситуации будут благоприятными и не потребуют дополнительных сил. В финансах все будет стабильно.

В личной сфере Водолеям стоит проявить больше активности и инициативы, чтобы закрепить положительный результат. В конце недели возможны приятные моменты, подарки, знаки внимания от недавних знакомых.

Рыбы

Перемены на этой неделе ожидаются только внутренние - в отношении к ситуациям, людям и самим себе. Некоторые Рыбы вступят в новую фазу жизни и займутся изменением своей жизни. Могут быть и неприятные сюрпризы.

Будьте очень осторожны и внимательны с деньгами. Для мартовских Рыб есть риск конфликтов в личных отношениях, ссоры могут привести к разрыву. Постарайтесь не накалять ситуацию и действовать осторожно.