Перевірка водія на стан сп'яніння: що потрібно знати

Огляд водіїв на стан сп'яніння часто відбувається з різними порушеннями. Поліція може неправильно скласти протокол, а водії далеко не завжди ознайомлені зі своїми правами в даній ситуації. Це призводить до необґрунтованих штрафів і навіть позбавлення прав.
Що потрібно знати водіям про огляд на стан сп'яніння, розповіли в матеріалі Дорожнього адвоката.
Водії повинні знати про те, що коли інспектор просить їх пройти огляд на стан сп'яніння, то вони несуть не тільки відповідальність за наявність алкоголю в крові або наркотичних засобів, а й за відмову від проходження відповідного тесту.
Багато протоколів за статтею 130 КУпАП складаються на основі відмови водія проходити огляд на стан сп'яніння.
Однак згідно з ч. 2 ст. 266 КУпАП процес огляду проводиться тільки за допомогою спеціальних технічних засобів (зазвичай це прилад Драгер). Але і після тестування водій не вважається винним в момент появи показань цього приладу. У Законі вказана можливість для водія пройти ще один метод огляду - незалежний.
Це можна зробити в спеціальній лікарні, якщо водій не згоден з показаннями огляду на спеціальному приладі поліції – це чітко прописано в ч. 2 ст. 266 КУпАП. Спеціальний медичний заклад повинен мати відповідну ліцензію на подібні огляди.
Якщо водій відмовляється від огляду на місці, поліція повинна запропонувати йому пройти огляд на стан сп'яніння в спеціальній установі. І тільки після повторної відмови інспектори можуть виписувати протокол за ст. 130 КУпАП. Відмову водій повинен підписати в письмовому вигляді.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені склали список мелодій, які підвищують ризик ДТП.
А також розповідали про те, що в Україні скасують листи "щастя" за порушення ПДР.