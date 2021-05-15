Перевірка водія на стан сп'яніння: що потрібно знати

Водії повинні знати про те, що коли інспектор просить їх пройти огляд на стан сп'яніння, то вони несуть не тільки відповідальність за наявність алкоголю в крові або наркотичних засобів, а й за відмову від проходження відповідного тесту.

Багато протоколів за статтею 130 КУпАП складаються на основі відмови водія проходити огляд на стан сп'яніння.

Тест на Драгері не доводить провину

Однак згідно з ч. 2 ст. 266 КУпАП процес огляду проводиться тільки за допомогою спеціальних технічних засобів (зазвичай це прилад Драгер). Але і після тестування водій не вважається винним в момент появи показань цього приладу. У Законі вказана можливість для водія пройти ще один метод огляду - незалежний.

Це можна зробити в спеціальній лікарні, якщо водій не згоден з показаннями огляду на спеціальному приладі поліції – це чітко прописано в ч. 2 ст. 266 КУпАП. Спеціальний медичний заклад повинен мати відповідну ліцензію на подібні огляди.

Як зробити повторний огляд

Якщо водій відмовляється від огляду на місці, поліція повинна запропонувати йому пройти огляд на стан сп'яніння в спеціальній установі. І тільки після повторної відмови інспектори можуть виписувати протокол за ст. 130 КУпАП. Відмову водій повинен підписати в письмовому вигляді.