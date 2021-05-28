Процедура огляду на алкоголь: як водіям вберегтися від несправедливого штрафу

Підстави проведення огляду

Огляду на стан сп’яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння за такими ознаками як: запах алкоголю з рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук.

"Відсутність законодавчих вимог стосовно доказування інспектором наявності у вас таких ознак, дає можливість інспектору зловживати наданими повноваженнями та "бачити" ознаки алкогольного сп’яніння у кожного водія", - кажуть юристи.

Огляд на стан сп’яніння проводиться:

поліцейським на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів

лікарем в закладі охорони здоров’я.

У разі відмови водія від проходження огляду на місці зупинки або його незгоди з результатами огляду на місці, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я.

Огляд на місці зупинки

Поліцейський проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, які обов’язково повинні мати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Якщо інспектор не взяв з собою такі документи на такий засіб, то застосовувати цей пристрій заборонено.

Перед проведенням огляду поліцейський зобов’язаний проінформувати водія під відеозапис про порядок застосування спеціального технічного засобу та на вимогу водія повинен надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

"Інспектор не самостійно повинен пред’явити документи на законність алкотестера, а лише на вимогу водія. Якщо водій не просив пред’явити такі документи та інспектор не пред’являв, то в діях інспектора не буде порушень. Тому обов’язково вимагайте пред’явлення вам цих документів і лише після такий пристрій може використовуватись", - радять юристи.

Також варто пам'ятати, що:

огляд на місці зупинки проводиться з обов’язковою відеофіксацією

підтвердження стану алкогольного сп’яніння вважається, якщо цифровий показник більш як 0,2 проміле (якщо алкотестер показав показники вище даної норми, вимагайте повторного огляду, оскільки алкотестери часто під час повторного вимірювання відображають кардинально інші результати)

водії, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров’я, повинні бути доставлені до такого закладу не пізніше, ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення, а огляд, проведений після двох годин, вважається недійсним

результати огляду зазначаються в акті огляду, який складається у двох примірниках. Один вручається водію, а другий залишається у поліцейського. Якщо інспектор не склав акт огляду, такий огляд є недійсним.

Фото: перевірка на алкотестері (pixabay.com)

Огляд в медичному закладі

Огляд у закладі охорони здоров’я проводиться лікарем із проведенням лабораторних досліджень вимірювальною технікою, яка має сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Водій має право на ознайомлення з цими документами та огляд може проводитись лише при їх наявності. І лише після цього можна проводити лабораторні дослідження.

"Слід запам’ятати, що предметом дослідження в медичному закладі можуть бути лише слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Якщо неможливо взяти вказані зразки біологічного середовища, то може використовуватися кров", - наголошують юристи.

Цікаво, що на практиці в медичному закладі замість лабораторних досліджень пропонують пройти огляд на алкотестері, однак це є порушенням порядку огляду. Такий огляд вважатиметься недійсним.

За результатами складається акт медичного огляду, на підставі якого складається висновок щодо результатів медичного огляду. Зміст висновку повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського.

Акт медичного огляду складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров’я.

Висновок щодо результатів медичного огляду складається у трьох примірниках: перший примірник видається поліцейському, другий – водію, а третій залишається в медичному закладі.

Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється у відповідному журналі.

Фото: перевірка на алкотестері (breathalyzer.ca)