Чим протирати листя кімнатних рослин для блиску: названо копійчаний засіб

Так, лимонний сік для протирання листя обов'язково розводиться чистою кип'яченою водою. На пів склянки води досить додати 1 чайну ложку соку лимона.

Зокрема, підкислена вода лимонним соком добре очищає листя від бруду, не забиває продихи на поверхні листя та добре видаляє сліди від крапельок на листках після обприскування.

Які засоби небезпечні

Заборонено протирати листя засобами, які покривають поверхню листа тонкою жирною плівкою, яка створює блиск. Все тому, що жирна плівка закриває продихи на поверхні листа, які беруть участь в диханні та випаровуванні вологи рослиною.

Наприклад, до таких засобів відноситься рослинна олія, гліцерин та магазинні поліролі на основі бджолиного воску.

Як правильно полірувати листя

Для полірування листя краще використовувати дві ганчірочки або губку + серветка для протирання пилу.

Спочатку губкою або ганчірочкою змоченою в чистій воді видаліть пил з поверхні листя. Далі серветкою змоченою у воді з соком лимона протріть листя, рухами від стебла до кінчика листа.

Які рослини не можна полірувати

Не можна протирати молоді листочки, які тільки що розгорнулися. Все тому, що вони ще м'які й легко пошкоджуються.

Полірувати можна лише старе листя, розташоване на середньому і нижньому ярусі стебла.

Зазначимо, що рослини з дрібними листочками очистити ганчірочкою складно, тому їх доведеться промивати від пилу під душем.

Також заборонено протирати рослини, у яких є пушок на поверхні. Такі рослини потрібно очищати під душем або за допомогою м'якого пензлика.