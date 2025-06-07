Назван сыр, содержащий в разы больше белка, чем яйца: это протеиновая бомба!

Почему белок - это так важно?

Прежде чем раскрыть название этого удивительного сыра, давайте кратко вспомним, почему белок настолько важен для нашего организма:

Строительный материал

Белок является основным компонентом мышц, костей, кожи, волос и ногтей. Он необходим для восстановления и роста тканей.

Контроль веса

Белок обеспечивает длительное чувство сытости, что помогает избежать переедания и контролировать аппетит. Его переваривание требует больше энергии, чем углеводов или жиров, способствуя сжиганию калорий.

Иммунная система

Антитела, которые борются с инфекциями, состоят из белка. Достаточное потребление протеина поддерживает крепкий иммунитет.

Гормоны и ферменты

Многие гормоны и ферменты, регулирующие жизненно важные процессы в организме, также являются белками.

Энергия

Хотя белок не является основным источником энергии, он может быть использован организмом в случае недостатка углеводов или жиров.

Среднестатистическое большое яйцо содержит около 6 граммов белка. Это отличный показатель, но этот сыр - чемпион по протеину.

Сыр, который бьет рекорды по содержанию белка

И этим продуктом является... Пармезан (Parmigiano Reggiano)

Да, именно этот твердый, выдержанный сыр, ассоциирующийся с итальянской кухней и изысканными блюдами, является настоящей протеиновой бомбой.

В 100 граммах пармезана может содержаться до 35-40 граммов белка! Это значительно превышает показатели не только яиц (где 100 г - это примерно 2 больших яйца, что дает около 12-13 г белка), но и большинства других молочных продуктов и даже некоторых видов мяса.

Белок пармезана является полноценным, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать с пищей.

Благодаря длительному процессу выдержки (созревания), лактоза в пармезане расщепляется, что делает его более усвояемым даже для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, белки в нем частично гидролизованы, что облегчает пищеварение.