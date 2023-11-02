Протеин при похудении. Эксперт объяснил, нужен он или нет

Протеин в порошке - это сухое вещество с высокой концентрацией белка. Очень многие тренеры советуют его своим клиентам. Но нужно ли это?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию в Facebook тренера из Львова Виктора Мандзяка.

Нужен ли протеин при похудении?

Виктор еще раз напомнил, что при похудении нужно употреблять 1,5 г белка на килограмм желаемой массы тела. Он отметил, что если выбирать между куском мяса и протеином, то нужно выбирать первое.

По его словам, одна из основных задач при похудении - это "обмануть" организм, то есть дать ему мало калорий, но так, чтобы он этого не понял.

"И здесь у нас целый арсенал средств: физическая активность, продукты с высоким индексом сытости, высокая дозировка белка в рационе", - сообщил эксперт.

Чем больше времени калории проводят в полости рта перед тем как отправиться в желудок, тем меньшим количеством пищи наедается человек.

Например, мясо надо долго жевать, а протеиновый коктейль из стакана очень быстро попадает в желудок и не дает такого насыщения.

"Когда еда попадает в пустой и сморщенный, как морда бульдога, желудок, он растягивается, и через блуждающий нерв мозг получает об этом известие, понимая, что подписчик поел, и его можно делать сытым. Как долго? Пока желудок не опустится и снова не превратится в "бульдоговую морду". Так вот, жидкая пища находится в желудке меньше, чем жесткая", - рассказал Мандзяк.

Тренер подвел итоги и сообщил, что хоть белок очень сытный, но форма, в которой мы его потребляем, может делать его еще более сытным, если это твердая пища, и менее сытным, если это жидкий коктейль.

Протеиновые коктейли подходят тем, у кого слабовыраженный аппетит либо для набора массы.