Протести в Росії: невідомий відправив силовика в нокаут і зник у натовпі (відео)

Невідомий чоловік напав на співробітника ДПС на протести в Росії (фото: Георгій Марков/Znak)

Під час протесту з метою звільнення опозиційного лідера Олексія Навального в Санкт-Петербурзі біля Ісаакіївського собору 23 січня невідомий чоловік напав на співробітника ДПС. Чоловік ударив поліцейського, збивши того з ніг, і, не чекаючи, коли до працівника прибуде підмога, зник у натовпі.

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Правоохоронець тягнув металевий паркан перекриваючи ним проїжджу частину. Несподівано до нього підбігає чоловік у темному одязі і б'є ногою по огорожі, перекинувши його на асфальт. Після цього він починає відходити від патрульного. Той зв'язується по рації з колегами. Побачивши це, чоловік повертається до поліцая і несподівано завдає йому сильний удар кулаком в обличчя. Співробітник органів падає на дорогу.

Нападник повернувся до правоохоронця і щось сказав, але той не зважився з ним вступити в сутичку. Потерпілого даішника тим часом піднімають перехожі та надають йому допомогу.

В кінці порушник впадає в натовп і ховається.

Варто нагадати, що в суботу 23 січня, в містах Росії проходять акції протесту. Учасники мітингів вимагають звільнити Олексія Навального, заарештованого на 30 діб після повернення з Німеччини. Влада називає ці акції незаконними та вимагають присутніх розійтися. Обидві сторони застосовують насильство. У хід йдуть палиці, кулаки, сльозогінний газ та сніжки. Детальніше про ситуацію на акціях - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що акції на підтримку Навального проходять і в Україні. У Києві на такій акції сталися зіткнення.

Як повідомили журналісти Bloomberg, Навальному в Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. В його відношенні російська влада зараз розслідує відразу кілька справ.