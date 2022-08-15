Ці прості літні звички допоможуть не захворіти, коли прийдуть холоди

Для того, щоб зміцнити свій організм і підвищити імунітет перед осінніми та зимовими холодами, потрібно ще влітку виробити корисні звички. І необов'язково для цього купатися в крижаній річці, займатися загартовуванням або іншими жорсткими процедурами.
Які прості літні звички допоможуть підготувати організм до холодів і не дадуть захворіти - читайте в матеріалі нижче.
Медики стверджують, що прогулянки пішки в будь-якому віці підвищують тонус, імунітет і настрій. Постарайтеся ходити пішки на роботу або з роботи - залиште машину за пару кварталів від офісу або виходьте на одну-дві зупинки раніше з транспорту і йдіть пішки.
Якщо у вас немає потреби їздити в офіс кожен день, то заведіть звичку гуляти 30-50 хвилин щодня в найближчому біля дому парку або сквері.
Навчіться відпочивати без комп'ютера або телефону. Гаджети провокують втому очей, навантажують хребет і очі, мозок знаходиться в напрузі. Якщо на роботі ви без комп'ютера не можете, то після неї - робіть розвантаження на кілька годин щодня.
Найкращий відпочинок для очей - споглядання лінії горизонту. Постарайтеся у вихідні їхати з міста хоча б на один день і проводьте більше часу на природі.
Ви здивуєтеся, але звуки класичної музики мають позитивний вплив на обмін речовин, покращують сон і підтримують роботу нервової системи.
Ваш хребет протягом дня піддається постійному навантаженню й для цього достатньо просто ходити або сидіти. Додайте до цього носіння сумки, пакета з продуктами з магазину.
Ідеальне розвантаження для хребта - гамак, який можна повісити на дачі або у дворі. Як варіант - використовуйте тканинний шезлонг. Вони допоможуть хребту відпочити та зняти напругу.
Походи на басейн, купання в річках, озерах під час спеки - це те, що додасть вам необхідної фізичної активності та зміцнить м'язи, а ще й імунітет. А восени та взимку ці заняття можна продовжити в критому басейні.
В ідеалі - камінчики на березі моря. Але доріжку з каменів можна зробити на власній дачі або навіть вдома - у ванній викласти підлогу з гальки.
Ходіть босоніж на будь-якому пляжі, заходите по щиколотку в водойми - це дуже корисно для здоров'я, бо такі вправи допомагають тонізувати вени, очищають стопи та допомагають підвищити імунітет завдяки рецепторам на стопах.
Влітку можна налагодити роботу кишечника завдяки різноманітності овочів, фруктів і ягід.
Підберіть те, що сподобається саме вашому організму і намагайтеся, щоб джерела вітамінів вирощували в вашому регіоні - кишечник буде генетично налаштований до їх засвоєння.
І не забувайте про воду - пийте склянку вранці, натщесерце і ввечері, після вечері.
До речі, раніше ми писали про те, які напої можуть прискорити старіння вашого мозку.
А ще розповідали про те, скільки фруктів і овочів потрібно з'їдати щодня.