Простий спосіб визначити нестачу йоду в організмі: легко повторити вдома

Всі знають, що йод потрібен щитоподібній залозі, але недооцінюють його силу для всього організму.
Нутриціолог Лачина Джанкулієва на сторінці в Instagram запропонувала вірні способи визначення йододефіциту.
Цікаво, що немає одного точного аналізу виявляє дефіцит йоду. Тому, все дивимося в комплексі: симптоми, аналізи і домашній тест.
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Є вірний домашній тест для визначення йододефіциту (www.pexels.com)
Йод в сироватці і по волоссю. Дані аналізи можуть дати лише приблизну картину, і не є підставою для висновків.
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Йод в сечі. Це те, скільки його виводиться і не витрачається. Оптимальний рівень 200-300 мкг/л.цей аналіз показує вміст йоду на даний момент, тобто він не дасть чітке розуміння дефіциту або достатності йоду в організмі.
В Європі і США роблять аналіз по добовій сечі з навантаженням йодом, по ньому вже можна зрозуміти, на скільки організм забезпечений йодом.
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Домашній тест покаже дефіцит йоду в організмі (www.pexels.com)
Йодова сіточка (домашній тест)
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Перед сном намалюйте на передпліччя за допомогою ватної палички спиртовим розчином йоду три лінії: тонку напівпрозору 1 мм, середньої товщини 3 мм і товсту 5 мм (потрібно провести кілька разів). Довжина смуг близько 10 см.
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Результати дивимося вранці:
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Зникнення вранці тонкої лінії при чітких середньої та товстої свідчить про достатній вміст йоду в організмі. Можна приймати профілактичну дозу 150 мкг.
Якщо смужки не зникли, то це може говорити про забезпеченість йодом шкіри, а не всього організму, повністю дефіцит виключити не можна, все-таки це домашній тест.
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Якщо пропала найтонша і середня, то в організмі дефіцит йоду.
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Простий тест на дефіцит йоду можна провести самостійно (www.pexels.com)
Якщо на шкірі не видно двох ліній - тонкої та середньої, то вам необхідно змінити щоденний раціон, включивши в нього більше риби та морепродуктів.
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Якщо пропали всі лінії - це вже ознака вираженого йододефіциту.
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Якщо навіть через добу ви бачите досить чіткі лінії, значить з йодом все в порядку!
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Оцінка роботи щитоподібної залози визначається результатами таких аналізів: тиреоглобулін, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, анти-ТГ.
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