Просто жах: у спецшколі Умані побили "особливу" дитину

Побиття дитини в Умані - у спецшколі мама виявила у доньки синці (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дівчинку, яка не може говорити, побили в спецшколі

Побиття дитини в Умані відбулося 1 червня у день захисту дітей. Інцидент стався в навчально-реабілітаційному центрі в Умані, який знаходиться за адресою вулиця Малофонтанна, 8-А. Про це розповіла сестра потерпілої дівчинки в групі "Підслухано - Умань" у Facebook.

Жінка повідомила, що коли сім'я забрала дівчинку зі спецшколи, то помітили на ній синці. При цьому вона підкреслила, що дівчинка не розмовляє, тому може бути хтось із вихователів порахував, що можна так поводитися з дитиною, адже вона все-одно нічого нікому не розповість.

"У яких педагогічних інститутах їх навчали цих спеціальних методів виховання? "- написала Євгенія.

За її словами, вихователям це просто так з рук не зійде. Жінка підкреслила, що це не перший випадок знущання над особливими дітьми.

Побиття дитини в Умані - у спецшколі мама виявила у доньки синці (фото: facebook.com/groups/UmanUA)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Нелюди;

Репост не допоможе, є спеціальні служби. Будьте адекватними і зверніться вже сьогодні, не відкладаючи на завтра!

Це просто жах, ні в якому разі не замовчуйте цю справу;

Скріншот з Facebook

В таких закладах повинні бути камери спостереження;

Звертайтеся в поліцію і прокуратуру, не залишайте це просто так;

Мій син був у цьому реабілітаційному центрі. Також були неприємні ситуації;

Скріншот з Facebook

Шановні, фільтруйте трошки інформацію. Писати в інтернеті і можна звинувачувати всіх, а докази?! Це все здогадки, що дитину шарпали вихователі. Вистачить вже проклинати людей в коментарях. Є відповідні служби, туди вам і дорога.

Скріншот з Facebook

Люди, ну де докази? А якщо діти між собою побилися або дитина впала ненавмисно, та все що завгодно! Як можна звинувачувати заклад або конкретно когось, якщо немає доказів? Люди так люблять обурюватися і писати гидоти в соцмережах, що навіть не розбираючись в ситуації і не маючи доказів, вже розпинають і звинувачують персонал центру

Скріншот з Facebook

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