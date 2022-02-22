Просто тануть у роті: зірка МастерШеф показала, як приготувати соковиті тефтелі з підливою

Соковиті і смачні тефтелі відмінно можна зробити і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Це швидко, просто і може приготувати кожен - тефтелі за цим рецептом виходять ніжні, соковиті і просто тануть у роті.
Рецептом поділилася суддя МастерШеф, відомий кулінар України Ліза Глинська на своєму каналі в Youtube.
Для тефтелей нам знадобиться:
500 г яловичого фаршу
150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1 + 3/4 склянки)
3 цибулини (середні)
сіль (за смаком)
перець чорний (за смаком) рослинна олія
50 г манної крупи (2,5 ст. л.)
Для заливки:
300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)
2 моркви (середні)
2 цибулини (середні)
сіль (за смаком)
вода
цукор
Приготуємо тефтелі:
Відправте рис в сотейник, залийте водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкій температурі із закритою кришкою. Після, вимкніть плиту і залиште рис під кришкою до повного охолодження.
Очистіть і наріжте цибулю дрібним кубиком.
Обсмажте цибулю на рослинному маслі, вона повинна злегка підрум'янитися.
З'єднайте фарш, рис і цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
Сформуйте тефтелю, обваляйте в манній крупі і обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Готуємо смачні тефтелі за рецептом судді МастерШеф (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Приготуємо заливку:
Наріжте моркву соломкою, цибулю дрібним кубиком.
Обсмажте на рослинній олії цибулю і моркву. Посоліть і перемішайте.
Додайте помідори у власному соку і перемішайте.
Вилийте на дно каструлі половину заливки і рівномірно розподіліть її. Поверх викладіть обсмажені тефтелі.
Викладіть на тефтелі заливку, що залишилася, і залийте в каструлю 50 мл води.
Накрийте каструлю кришкою і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.