RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Просто обійняти": JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека

Кадр из клипа "Просто обійняти"
Автор: Styler

Украинский шоумен, автор и композитор JULIK удивил музыкальное сообщество новым звучанием и изменением образа.

Так, впервые за длительное время 32-летний артист снял очки и спел о любви.

О чем песня "Просто обійняти"

Эта композиция, говорит артист, о самом главном чувстве каждого человека.

"Когда человек влюблен и имеет ту же опору, он наделен чем-то особенным. Магия между людьми - это тот эликсир, который делает невозможное", - комментирует Назарий Гук (настоящее имя артиста).

JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)

Ключевой мотив песни: "Для счастья достаточно просто обнять".

"Не важно где, как и когда проявлять свои чувства. Однако, самое главное слышать голос родного, твоего человека. Достаточно лишь услышать "привет", и сразу все становится на свои места. Цените, звоните по телефону и встречайтесь чаще со своими половинками. Так легче жить и приближать нашу страну к победе", - призывает экс-участник группы DZIDZIO.

Отметим, что образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо. В клипе Назарий восстал в непривычном для себя образе. Именно эта видеоработа и песня - своеобразная перезагрузка певца.

Текст песни "Просто обійняти":

Краще не питати
Якщо хочу міцно спати
Емоції б забрати
І в мить забути все

Як ти?
Як же боляче гадати
Не перестаю чекати
Коли скінчиться це все?

Ми вважали що нам треба так багато
А сьогодні тиша як найкраще свято
Ми хотіли з неба всі зірки зірвати
А для щастя досить просто обійняти.

Нічого не потрібно крім твого "привіт"
Не треба квіт бо ти для мене цілий світ
Нічого не потрібно тільки бути з тобою
Будь-якою ціною.

Скоріше б це забути
Тебе поруч відучити
Почути декілька фраз
Що заспокоять на раз.

Як ти, як...
Треба трішки почекати
Час тримає ніби грати
Всіх нас…

JULIK​ (фото: instagram.com/julikofficial)

Слушайте также новые песни участницы шоу "Голос страны" SHADU, которыми она стремится "сделать бунт в мировой музыке".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса