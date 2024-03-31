Не все так просто. Стало известно, зачем коты точат когти об мебель
Многие хозяева котов жалуются на то, что животное дерет мебель, даже несмотря на то, что дома есть когтеточка. На самом деле причина здесь кроется не только в физиологической необходимости обострить когти.
О том, почему коты точат когти о мебель, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vmiske в Instagram.
Зачем кошки точат когти о мебель
"Во-первых, это не осознанный акт вандализма, как многие считают. Точить когти кошке нужно физиологически, чтобы удалить омертвевший лишний слой", - объясняют ветеринары.
Во-вторых - это своего рода физкультура. Так кошка разминается, укрепляет мышцы спины, плечевые суставы и мышцы лап, а также высвобождает накопившуюся энергию. Нередко такую зарядку котики производят после долгого сна.
"Во время этого процесса кошки оставляют на мебели тайный знак - секрет, который усиленно выделяется в такие моменты железами подушечек лапок. Такой знак предупреждает других животных - кошка поставила отметку, что это ее территория.
"Иногда коты будто специально точат когти в неподходящем месте на глазах хозяина, игнорируя когтеточку. В таком случае кошке просто хочется внимания. Даже, если на ее покричат. Поэтому не забывайте уделять достаточно внимания своей кошке", - говорят эксперты.
Как отучить кота драть мебель
Если вы дома установили когтеточку, но животное все равно рвет мебель, то обработайте поверхности специальными средствами, которые можно купить в зоомагазине.
Цитрусовые, черный перец, полынь - запахи, которые очень не любят кошки, но при этом они не мешают человеку. Также можно попытаться развести уксус или духи в воде, а затем сбрызнуть этим мебель. Такую обработку следует периодически повторять.
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