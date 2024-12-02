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Простой смузи из трех ингредиентов, чтобы сбросить 7 кг за неделю

Фото: Какой напиток поможет быстро похудеть (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди постоянно находятся в поиске эффективных методов похудения - от разнообразных диет до интенсивных тренировок. Однако эксперты в области здравоохранения предполагают, что введение в свой рацион простого смузи из трех ингредиентов может кардинально изменить ситуацию.

Какой напиток поможет сбросить 7 килограммов в неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok.

Какой напиток поможет быстро сбросить вес?

Для этого рецепта требуются две нарезанные моркови. Смешайте их с половиной литра воды в течение нескольких минут, затем процедите смесь. После удаления мякоти очистите и нарежьте кусочек имбиря, а также вымойте и нарежьте лимон, чтобы добавить в смесь.

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности. Только не забудьте процедить сок перед употреблением.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется употреблять один-два стакана напитка в день, придерживаясь сбалансированного питания и регулярных физических упражнений.

Некоторые исследования также намекают на потенциальную роль имбиря в снижении веса, хотя для подтверждения необходимы дальнейшие исследования. Считается, что эта специя ускоряет обмен веществ и угнетает аппетит.

Хотя мало доказательств того, что лимоны сами по себе могут способствовать потере веса, они являются богатым источником витамина С, который полезен иммунной системе и способствует здоровью кожи.

Не забывайте, чтобы поддерживать свой вес, ваше потребление калорий должно соответствовать количеству, которое сжигает ваше тело. Любой избыток или дефицит может привести к увеличению или потере веса.

 

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