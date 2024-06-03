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Простой прием, позволяющий духам и лосьону после бритья держаться целый день

Понедельник 03 июня 2024 10:10
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Простой прием, позволяющий духам и лосьону после бритья держаться целый день Фото: Как продлить аромат духов в день (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Мы все любим приятно пахнуть, потому раздражает, когда ароматы исчезают в течение дня. К счастью, найден простой трюк, благодаря которому ваши волшебные духи будут держаться дольше.

Как именно это работает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TIkTok пользователя Charla's Cleaning Hacks.

Как продлить аромат духов и геля после бритья

Недавно в сети появился хак, объясняющий, что мы можем сделать, чтобы наши любимые ароматы продолжали пахнуть в течение всего дня.

На опубликованном видео эксперте показала, как это сделать. Маленькую коробочку с вазелином нужно растопить, чтобы сам вазелин превратился в жидкость, затем добавить туда любимые духи. Впоследствии эту же коробочку поставить в холодильник.

После того как смесь затвердеет, нанесите ее на шею или запястье пальцем. Также вы можете взять коробочку с вазелином в сумочку, если это удобно.

Кстати, такой лайфхак поможет сэкономить вам духи, которые стоят совсем недешево.

Подумайте, сколько вы тратите, чтобы постоянно приятно пахнуть. Если добавить немного вазелина на шею перед нанесением духов – то аромат будет держаться гораздо дольше!

@charlascleaninghacks

Quick hack for the fragrance to last you all day. Alsoooo, easy and light to carry around

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 вещах в вашем доме, которые провоцируют чихание и могут вызвать аллергические реакции.

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