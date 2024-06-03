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Простий прийом, який дозволяє парфумам і лосьйону після гоління триматися цілий день

Понеділок 03 червня 2024 10:10
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Простий прийом, який дозволяє парфумам і лосьйону після гоління триматися цілий день Фото: Як продовжити аромат парфумів на день (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Ми всі любимо приємно пахнути, тому дратує, коли аромати зникають протягом дня. На щастя, знайдено простий трюк, завдяки якому ваші чарівні парфуми триматимуться довше.

Як саме це працює, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TIkTok користувача Charla's Cleaning Hacks.

Як подовжити аромат парфумів та гелю після гоління

Нещодавно в мережі з’явився хак, який пояснює, що ми можемо зробити, щоб наші улюблені аромати продовжували пахнути протягом усього дня.

На опублікованому відео експерт показала, як це зробити. Маленьку коробочку з вазеліном треба розтопити, щоб сам вазелін перетворився на рідину, потім додати туди улюблені парфуми. Згодом цю ж коробочку поставити до холодильника.

Після того, як суміш затвердіє, нанесіть її на шию або зап’ястя пальцем. Також ви можете взяти коробочку з вазеліном в сумочку, якщо вам це зручно.

До речі, такий лайфхак допоможе зекономити вам парфуми, які коштують зовсім недешево.

Подумайте, скільки ви витрачаєте, щоб постійно приємно пахнути. Якщо додати трохи вазеліну на шию перед нанесенням парфумів - то аромат буде триматися набагато довше!

@charlascleaninghacks

Quick hack for the fragrance to last you all day. Alsoooo, easy and light to carry around

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 речей у вашому домі, які провокують чхання та можуть спричинити алергічні реакції.

Читайте також про аромати парфумів, які "старять" жінок.

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