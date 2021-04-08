Навіть не вибачився: мама загиблих під Львовом дівчаток вимагає покарати винуватця-француза

Наталія Тройнюкова, мама дівчаток, після того дня залишила кімнату дівчаток недоторканою. Навіть постіль, яку в поспіху не застелила, у неї немає сил прибрати. 16-річна Юля мріяла стати художницею, а 13-річна Майя робила успіхи в музиці.

В той ранок родина вирішила поїхати у відпустку в Карпати, щоб змінити обстановку після довгого карантину. За кермом був друг сім'ї - француз Рашид Амані. Здавалося б, нічого не віщувало біди.

"Останнє, що я подумала, що ось як все добре", - згадує мама дівчаток.

Аварія сталася вдень під Львовом. Амані пішов на обгін, і вилетівши на зустрічну смугу, зіткнувся з фурою. У дівчаток, що сиділи ззаду, просто не було шансів. Авто розірвало навпіл.

Молодша Майя померла в лікарні через кілька годин, а Юлю санавіацією доставили в Київ і боролися за її життя 42 дні. Сама Наталя в аварії майже не постраждала, а водій-француз був госпіталізований.

"Я його бачила одразу після аварії, в лікарні. Він не вибачився", - каже Наталя.

Через два дні після ДТП його вивезли з України. Адже підстав для затримання винуватця аварії в той момент у правоохоронців ще не було.

Антон Геращенко, заступник голови МВС, каже, що було отримано звернення від посольства, що Амані потрібно термінове лікування на батьківщині. Тепер же вимагати видачі француза неможливо, оскільки згідно конституції Франція своїх громадян не видає.

Тепер є два шляхи: або Амані добровільно приїде в Україну для проведення слідчих дій, або Україна буде вимагати, щоб його судили на батьківщині.

Ми підемо по конвенції: або видавай, або притягуй до відповідальності. Тому якщо у нас не вийде притягнути до відповідальності в Україні, ми зробимо все можливе, щоб притягнути його до відповідальності у Франції", - розповідає генпрокурор України Ірина Венедиктова.

Мама дівчаток хоче добитися справедливості, адже та аварія зруйнувала її життя, життя батька дівчаток, їхньої бабусі.

Відео: Подробиці ДТП під Льовом (ТСН)