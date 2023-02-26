Прощеное воскресенье: как правильно извиняться и что нельзя делать
В Украине на 26 февраля приходится последний день Масленицы. В этот день принято отмечать Прощеное воскресенье. Сегодня стоит просить прощения у своих родных и близких. Делайте это искренне и без злых соображений.
Какие традиции и запреты существуют на Прощеное воскресенье - читайте ниже в материале Styler.
Что известно о Прощеном воскресенье
Этот праздник всегда приходится на последний день Масленицы. В этом году это 26 февраля. Сразу после него начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. На Прощеное воскресенье разрешается употреблять яйца и молочные продукты.
Прощеное воскресенье имеет и другие названия: Сыропусное воскресенье, Прощеный день, Сыропуст.
26 февраля православная церковь также чтит память преподобного Мартыниана Кесарийского. В юности Мартыниан удалился в пустыню, где долго молился ко Всевышнему. За такую преданность Господь наделил человека даром исцеления.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя употреблять алкогольные напитки, а также блюда из мяса. Считается, что так верующие могут лучше подготовиться к Великому посту.
- Запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.
- Категорически нельзя ругаться, оскорблять и обижаться, злословить или кричать на детей.
- Если человек извинился, отказывать ему или не принимать извинений нельзя.
- После трапезы не следует убирать со стола. Это считается плохой приметой. Лучше накройте все блюда полотенцем - так вы зазовете в дом благополучие и счастье.
- Запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката. По верованиям сегодня происходит Страшный суд.
Существующие традиции
Для верующих Прощеное воскресенье всегда начинается в храме. Священник просит у прихожан прощения за свои грехи. В Прощеное воскресенье люди просят прощения у всех членов семьи.
До сегодняшнего дня сохранился обычай посещать могилы умерших родственников. Это единственный способ извиниться перед теми, с кем уже нельзя поговорить.
Наши предки в Прощеное воскресенье символически сжигали чучело из соломы, которое заготавливали еще в первые дни Масленицы.
Как правильно просить прощения
Извиняться нужно с самого утра, как только вы проснулись. Сначала старшие члены семьи просят прощения перед младшими.
Когда у вас извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю". Сегодня стоит искренне извиняться за совершенное и без лукавства принимать эти слова.
Извиняясь, человек просит не суда со стороны других, а просто признает, что причинила своими словами или действиями боли и сожалеет об этом.
Народные приметы 26 февраля
- Снежная погода - весна будет холодной.
- Снега нет - уже совсем скоро придет потепление.
- Солнечный день - весна будет поздней.
- Слышно громкое пение синиц - весна будет ранней
- Последняя неделя февраля холодная - лето будет жарким.
У кого день ангела
26 февраля свои именины отмечают Зоя, Фотиния, Светлана, Симеон, Стефан, Вера, Анна, Иван, Михаил, Василий, Павел, Евгений и Владимир. Не забудьте их поздравить и попросить прощения.
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