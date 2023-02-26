Прощеное воскресенье: как правильно извиняться и что нельзя делать

В Украине на 26 февраля приходится последний день Масленицы. В этот день принято отмечать Прощеное воскресенье. Сегодня стоит просить прощения у своих родных и близких. Делайте это искренне и без злых соображений.

Какие традиции и запреты существуют на Прощеное воскресенье - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о Прощеном воскресенье

Этот праздник всегда приходится на последний день Масленицы. В этом году это 26 февраля. Сразу после него начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. На Прощеное воскресенье разрешается употреблять яйца и молочные продукты.

Прощеное воскресенье имеет и другие названия: Сыропусное воскресенье, Прощеный день, Сыропуст.

26 февраля православная церковь также чтит память преподобного Мартыниана Кесарийского. В юности Мартыниан удалился в пустыню, где долго молился ко Всевышнему. За такую преданность Господь наделил человека даром исцеления.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя употреблять алкогольные напитки, а также блюда из мяса. Считается, что так верующие могут лучше подготовиться к Великому посту.

Запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.

Категорически нельзя ругаться, оскорблять и обижаться, злословить или кричать на детей.

Если человек извинился, отказывать ему или не принимать извинений нельзя.

После трапезы не следует убирать со стола. Это считается плохой приметой. Лучше накройте все блюда полотенцем - так вы зазовете в дом благополучие и счастье.

Запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката. По верованиям сегодня происходит Страшный суд.

Существующие традиции

Для верующих Прощеное воскресенье всегда начинается в храме. Священник просит у прихожан прощения за свои грехи. В Прощеное воскресенье люди просят прощения у всех членов семьи.

До сегодняшнего дня сохранился обычай посещать могилы умерших родственников. Это единственный способ извиниться перед теми, с кем уже нельзя поговорить.

Наши предки в Прощеное воскресенье символически сжигали чучело из соломы, которое заготавливали еще в первые дни Масленицы.

Как правильно просить прощения

Извиняться нужно с самого утра, как только вы проснулись. Сначала старшие члены семьи просят прощения перед младшими.

Когда у вас извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю". Сегодня стоит искренне извиняться за совершенное и без лукавства принимать эти слова.

Извиняясь, человек просит не суда со стороны других, а просто признает, что причинила своими словами или действиями боли и сожалеет об этом.

Народные приметы 26 февраля

Снежная погода - весна будет холодной.

Снега нет - уже совсем скоро придет потепление.

Солнечный день - весна будет поздней.

Слышно громкое пение синиц - весна будет ранней

Последняя неделя февраля холодная - лето будет жарким.

У кого день ангела

26 февраля свои именины отмечают Зоя, Фотиния, Светлана, Симеон, Стефан, Вера, Анна, Иван, Михаил, Василий, Павел, Евгений и Владимир. Не забудьте их поздравить и попросить прощения.