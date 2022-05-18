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Не пропустіть їх. Ці ознаки на ногах можуть вказувати на виникнення раку

Ці ознаки на ногах можуть говорити про рак (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто люди не звертають увагу на симптоми в ногах, які можуть вказувати на онкологію.

Про це пише видання Express.

Згідно з останніми даними, до 70% хворих на рак не знають про підвищений ризик утворення тромбів.

Більш того, тромбоз глибоких вен (ТГВ) іноді є першою ознакою раку підшлункової залози, який, як відомо, важко піддається лікуванню.

Рак підшлункової залози через його розташування глибоко всередині тіла, як відомо, важко виявити на самому початку. За даними органів охорони Здоров'я Великобританії, чотири ознаки на ногах можуть бути одними з перших ознак захворювання.

Рак підшлункової залози має унікальну здатність викликати гіперкоагуляцію крові.

Іншими словами, кров хворих на рак підшлункової залози має аномальну схильність до згортання, саме це і підвищує ризик утворення тромбів.

Тромб в нозі іноді є одним з перших ознак того, що у людини рак підшлункової залози.

Які симптоми на ногах можуть говорити про рак

"Симптоми можуть включати біль, набряк, почервоніння та підвищення температури в ураженій нозі. Іноді частина тромбу може відірватися і потрапити в легені, що може утруднити дихання або викликати біль у грудях", - кажуть медики.

Згусток крові, який потрапляє в легені, в медицині відомий як легенева емболія, яка несе в собі високий ризик смерті.

"Проте наявність тромбу не завжди означає, що у вас рак. Більшість тромбів викликано іншими причинами", - повідомляють експерти.

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