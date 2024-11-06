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Не пропустите! Когда состоится осенняя распродажа Steam 2024: дата

Подтверждены даты распродажи Steam 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Осенняя распродажа Steam 2024 - отличный повод добавить в коллекцию давно желанные тайтлы. Это событие каждый год радует геймеров крупными скидками и доступностью топовых игр по сниженной цене.

Про точную дату начала распродажи в Steam в 2024 году рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals, который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Сезонные распродажи летом, осенью и зимой обычно предлагают самый широкий и глубокий выбор скидок. В этом году к сезонной ротации добавилась весенняя распродажа, которая заменила прошлогоднюю распродажу в честь Нового года. Между сезонными распродажами проводятся тематические "Фестивали", предлагающие скидки на определенные категории игр. 

В то время как осенний сезон в основном стартует с конца сентября, Steam любит начинать распродажу в ноябре после Хэллоуина. Таким образом, игроки получают много распродаж в конце года, и 2024 год будет следовать той же тенденции. 

Осенняя распродажа Steam начнется 27 ноября 2024 года и продлится неделю. Таким образом, 4 декабря 2024 года станет последней датой распродажи. 

На распродаже будут представлены различные игры от разных издателей, а также уникальные возможности для совершения покупок. 

У нас также есть материал о том, как получить бесплатные игры на Steam с помощью простой инструкции.

А еще мы писали про простые советы, с помощью которых можно зарабатывать на мобильных играх.

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