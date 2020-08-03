Пропуск в супермаркет: Комаровський розкритикував носіння масок українцями

Євген Комаровський розповів, чому носіння масок не має великого сенсу і обгрунтував свою думку. Відповідний пост доктор опублікував в соціальній мережі Instagram.

"Я не маю права з'ясовувати з ВООЗ відносини. Для цього потрібно бути, як мінімум, президентом США. Тому змушений погоджуватися з думкою Всесвітньої організації охорони здоров'я", - прокоментував Комаровський.

Маски, за словами експерта, потрібні хворим, щоб вони не заражали оточуючих своїми виділеннями, чхаючи і кашляючи. А ось здорових маски ні від кого і ні від чого не захищають.

Подібний спосіб уникнути захворювання досить наївний, але, якщо багато людей знаходиться в не вентильованих невеликих приміщеннях, - маска може допомогти. Однак це повинна бути хороша маска або одноразова.

"Зараз маска перетворилася в пропуск в супермаркет. У кожного в кишені валяється маска. Тому в тому вигляді, в якому у нас маски якнайширше використовуються, - це абсолютна профанація, яка не має ніякого відношення до логіки і здорового глузду", - обурюється лікар.

При цьому, експерт вважає, що міняти кожен день маски - нелогічно і нерозумно, оскільки не в кожного знайдеться стільки грошей. "І уявити собі, що якась бабуся на свою пенсію купить собі одноразові маски і буде їх кожен день міняти - це смішно", - підсумував Комаровський.

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