Пропуск в супермаркет: Комаровский раскритиковал ношение масок украинцами

Евгений Комаровский рассказал, почему ношение масок не имеет большого смысла и обосновал свое мнение. Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram.

"Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения. Для этого нужно быть, как минимум, президентом США. Поэтому вынужден соглашаться с мнением Всемирной организации здравоохранения", - прокомментировал Комаровский.

Маски, по словам эксперта, нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. А вот здоровых маски ни от кого и ни от чего не защищают.

Подобный способ избежать заболевания весьма наивен, но, если много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, - маска может помочь. Однако это должна быть хорошая маска либо одноразовая.

"Сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, - это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу", - негодует врач.

При этом, эксперт считает, что менять каждый день маски - нелогично и глупо, поскольку не у каждого найдется столько денег. "И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять - это смешно", - подытожил Комаровский.

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