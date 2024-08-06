Пропадет урожай или нужно просто уменьшить полив: 8 причин закрученных листьев томатов

Недостаточный полив

Томаты нуждаются в постоянной влаге, а не колебании периодов влажной и сухой почвы. Симптомы скручивания листьев распространены в начале вегетации, когда погодные условия изменяются от влажных и дождевых до жарких и сухих.

Во время этого перехода растения, как правило, испытывают стресс, поскольку скорость выхода воды из листьев превышает скорость ее поглощения корнями. Растения реагируют на это скручиванием листьев, что уменьшает потерю воды.

Чтобы уменьшить стресс для растения и предотвратить скручивание листьев, поддерживайте равномерный полив. Слой мульчи также помогает растению не терять слишком много влаги.

Чрезмерный полив

Помимо недостаточного количества влаги, чрезмерный полив также может привести к скручиванию листьев томатов. В этом случае листья обычно возвращаются в нормальное состояние, и растение восстанавливается, если наладить правильный режим полива.

Чрезмерная жара

Когда температура держится на стабильно высоком уровне, растения томатов испытывают стресс. Затенение растений от жаркого послеобеденного солнца может быть вариантом в местностях, подверженных сильной жаре.

Кроме этого, высаживать помидоры следует в местах, где они получают немного послеобеденной тени. Добавьте мульчу вокруг основания, чтобы удерживать влагу, и убедитесь, что растения достаточно политы.

Слишком много удобрений

Вы можете контролировать стресс у растений, избегая чрезмерного внесения удобрений, особенно азотных. Когда растение созрело, азот ему не нужен - удобрения, содержащие это вещество, могут вызвать скручивание листьев.

В таком случае следует прекратить внесение таких удобрений и дать растению время, чтобы вернуться в нормальное состояние.

Сильная обрезка

Обрезка растений томатов может быть полезна для улучшения доступа воздуха и плодоношения, но удаление слишком большого количества листьев за один раз может привести к тому, что растение будет защищать оставшееся, скручивая его в ответ.

Если это произошло, дайте растению несколько недель, чтобы оно восстановилось и отрастило больше листьев. Обрезайте растения понемногу и пропалывайте вручную вокруг основания растений, чтобы не повредить корни во время выращивания.

Появление вредителей

Сильное повреждение насекомыми, такими как тля, белокрылка и трипс, также может привести к скручиванию листьев томатов, поскольку они высасывают сок из листьев.

Если листья помидоров скручиваются, проверьте нижнюю сторону листьев на наличие насекомых. Если вредители присутствуют, попробуйте для начала смыть их как можно больше. При необходимости используйте инсектицидное мыло.

Попадание гербицидов

Повреждение гербицидами - еще одна распространенная причина скручивания листьев у томатов, ведь эти растения очень чувствительны к химическим веществам. Это происходит, когда гербицид распиливается в одном месте, но ветер переносит его в другое место.

Как правило, повреждение гербицидами поначалу поражает новые побеги. Симптомы могут отличаться в зависимости от конкретного гербицида, однако пораженные листья имеют тенденцию наклоняться вниз, скручиваясь.

Повреждение гербицидами также оказывает влияние на другие растения, а не только на помидоры. Ущерб от гербицидов можно минимизировать, уменьшив их использование в ландшафте и тщательно следуя инструкциям на этикетке.

Избегайте опрыскивания при большой скорости ветра и используйте низкое распыляющее давление для увеличения размера капель, поскольку большие частицы с меньшей вероятностью перемещаются с ветром.

Остатки гербицидов в мульче

Еще одним источником вреда от гербицидов являются остатки в мульче или компосте, изготовленном из сена или навоза, которые были обработаны сильными средствами.

Некоторые гербициды могут храниться на обработанном сене и продуктах из него в течение 18 месяцев. Однако этого источника ущерба легко избежать, покупая сено у надежного поставщика, или прежде чем использовать скошенную траву для мульчи, подождать рекомендуемый период после обработки гербицидами.