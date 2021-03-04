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Виробники протезів для АТОвців працюють без з/п майже рік: назріває скандал

Автор: Володимир Костирін

Працівники Рівненського протезно-ортопедичного цеху - відділення держпідприємства Львівський протезний завод - скаржаться на невиплату зарплати майже цілий рік. Неодноразові звернення щодо проблеми до Мінсоцполітики, Кабміну та до президента результатів не принесли, і працівники готують акцію протесту.

Про це 4 березня повідомляє "Радіо Трек".

За словами спеціаліста Рівненського цеху Валентини Хращевської, їм заборгували зарплату за 7 місяців 2020 року: з березня по серпень, а також за грудень.

"І цього року ми ще нічого не отримували. Тобто вже скоро буде рік, як ми працюємо, як волонтери - без копійки за зроблене", - розповіла вона.

Працівники забезпечують за кошт держави протезами та ортопедичним взуттям людей з інвалідністю, в тому числі й ветеранів АТО на Донбасі. Тобто ці засоби та взуття на підприємстві для них виготовляють безплатно.

Хращевська зазначила, що невиплата зарплати стосується не тільки Рівненського цеху, а всього Львівського заводу.

"Нам вже винні 8 мільйонів гривень", - говорить фахівець.

Крім того, Львівський протезний завод через відсутність фінансування має борги перед постачальниками на 31 мільйон гривень. Частину протезів та ортопедичного взуття змушені виробляти в борг.

"Лише Рівненський цех обслуговує 7 тисяч людей з інвалідністю. А нам 28 січня дали гроші на виготовлення засобів реабілітації лише для дітей-інвалідів та тих дорослих, хто звернувся до нас вперше", - заявила Хращевська.

Вона також додала, що у підсумку ті, у кого вже були протези, змушені ними користуватися і надалі, хоча такі засоби необхідно міняти кожні 3 роки.

Від підприємства кілька разів зверталися до влади з приводу цих проблем, проте без результату. Тому працівники обіцяють організувати акцію протесту в Києві.

Разом з тим, видання from-ua.info з посиланням на розслідування активістів, пише про масштабну злочинну схему, організовану в Мінсоцполітики.

"За інформацією громадських активістів, в Китаї фірми "прокладки" закуповують комплектуючі до протезів, а міністерство у фірм "прокладок" своєю чергою закуповує їх за ціною 7-8 разів вище китайської. При цьому 6 українських виробників цих комплектуючих цілеспрямовано знищуються.", - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що з'явився прогноз уряду, які будуть зарплати в Україні до 2024 року.

Нагадаємо, що в Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат.

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